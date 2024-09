“50 Giorni di Cinema a Firenze”, al via la stagione dei festival internazionali

Il cinema cinese del “FanHua Chinese Film Festival”, dà il via alla “50 Giorni” 2024

La rassegna di festival internazionali prende il via con il FanHua Chinese Film Festival, in programma dal 2 al 6 ottobre: cinque giorni di full immersion nel miglior cinema cinese, tra classici e le più recenti produzioni. In programma anteprime nazionali e film d’autore, acclamati ai principali festival internazionali, eventi e laboratori dedicati alle tradizioni culturali cinesi, in rapporto e dialogo con il territorio. La rassegna è anche un’occasione, per le nuove generazioni di cinesi cresciute in Italia, per approfondire la conoscenza del proprio paese d’origine.

Dal 15 al 20 ottobre il testimone della “50 Giorni” passa al “Middle East Now”

Il festival Middle East Now, grazie ad un programma multiforme di eventi, tra cinema, documentari, arte, musica, mostre, food, incontri, talk e progetti culturali, si caratterizza, come di consueto, per una forte attenzione all’attualità, al racconto dei fenomeni più nuovi e vibranti delle culture e delle società del Medio Oriente contemporaneo, in particolare in un momento come quello attuale, in cui è più che mai al centro dell’attenzione internazionale. Tema del festival di quest’anno è Ecologies of resistance, che consentirà di riflettere su aspetti cruciali dello stato di crisi attuale, caratterizzato da cambiamenti climatici, devastazioni ecologiche e dal dramma della guerra, e al tempo stesso inviterà il pubblico ad una reazione di resistenza e solidarietà nei confronti delle popolazioni coinvolte.

Il cinema francese protagonista a Firenze, dal 29 ottobre al 1° novembre, con “France Odeon”

Il cinema francese è di casa in Toscana da oltre 35 anni, prima con France Cinéma e da oltre quindici anni con France Odeon. Avere a portata di schermo la migliore produzione d’Oltralpe dell’anno è una proposta culturale rivolta a tutti coloro che amano la Francia, la sua lingua e si vogliono immergere nelle migliori storie che ne raccontano l’evoluzione e i cambiamenti, artistici e sociali. Alle proiezioni si affiancano tante altre proposte culturali che creano un ponte tra l’Italia e la Francia, come mostre fotografiche, presentazioni di libri, convegni e incontri con attori e attrici.

Cuore della “50 Giorni” il “Festival dei Popoli”, in programma dal 2 al 10 Novembre

Il Festival dei Popoli – Festival Internazionale del Film Documentario, fondato nel 1959, è il principale e più longevo festival dedicato al documentario creativo e al cinema sperimentale in Italia e in Europa. Il programma prevede concorsi internazionali e nazionali, omaggi e retrospettive, masterclass, dibattiti, focus tematici, workshop speciali e programmi per il pubblico giovane, oltre a iniziative market oriented e attività di formazione per nuovi talenti realizzate nell’ambito di “Doc at Work”. Il festival è un appuntamento ormai imperdibile per la città e non solo, per conoscere il mondo grazie alla lente del cinema documentario. Grande attenzione è dedicata al pubblico dei bambini e degli adolescenti, alle nuove generazioni di registe e registi emergenti, alle scuole di cinema e al mondo dei professionisti del cinema.