A Firenze il Forum internazionale del turismo (in attesa del G7), Giani: “Promuovere le realtà della Toscana diffusa”

Forum_Giani

Il Forum internazionale del turismo si apre a Firenze per confrontarsi sulle novità e sulle strategie del settore, in attesa del G7 che si terrà da mercoledì a venerdì prossimi a Palazzo Vecchio. Diversi i temi da affrontare alla Fortezza da Basso di Firenze nella due giorni promossa dal Ministero del Turismo e Enit-Agenzia nazionale del turismo: innovazione e intelligenza artificiale, lavoro, qualità e inclusione.

L’evento di due giorni è stata aperto dagli interventi del presidente del Senato Ignazio La Russa assieme ad Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sara Funaro, sindaca di Firenze e dalla ministra Daniela Santanchè.

Nel suo intervento, il presidente Giani ha sottolineato come il turismo “sia l’elemento che permette di esaltare e valorizzare il patrimonio intellettuale, sociale, culturale e l’attrazione che i nostri beni artistici e naturali hanno”.

“Non bisogna guardare solo al Pil – ha poi aggiunto – , ma anche alla rete di relazioni che chi arriva qui crea in un Paese così attrattivo come l’Italia. La Toscana è una città che ospita circa 48 milioni di persone ogni anno solo nello stretto sistema dell’accoglienza tradizionale, che diventano circa 100 se consideriamo chi arriva per un solo giorno o per motivi di lavoro e non si lascia sfuggire l’occasione di fare almeno una passeggiata nelle nostre città e vivere per qualche ora la regione. Abbiamo quindi bisogno di Istituzioni che sappiano incentivare ma anche governare questi flussi”. Il presidente della Regione ha specificato che non si deve parlare “di numero chiuso nelle nostre città: ho ancora davanti agli occhi Firenze con piazza del Duomo deserta nei giorni della terribili della pandemia e quello che ha comportato per la città l’assenza forzata delle persone”.

Le strategie della Regione per valorizzare la Toscana diffusa

“In Toscana – ha detto Giani – stiamo piuttosto cercando di indirizzare i visitatori verso moltissime realtà che rimangono nascoste rispetto ai tradizionali centri di attrazione. La Toscana che chiamiamo “diffusa” è la regione con il numero più alto di strutture agrituristiche, oggi quasi seimila, che valorizzano zone come la Val d’Orcia e il Chianti che integrano con il loro paesaggio l’identità storica e culturale del territorio e producono un modo diverso di vedere e vivere il paesaggio. E’ necessaria una sinergia e un’alleanza a livello nazionale fra operatori economici, istituzioni e operatori culturali per creare legami in grado di costruire ponti fra le nostre comunità, la nostra identità culturale ed il nostro stile di vita da offrire al percorso di chi viene visitarci e questo Forum è una importante opportunità per lanciare questo messaggio”

Su questo punto, concorda anche la ministra Santanchè che ricorda che “L’Italia è un Paese piccolo che deve saper lavorare sulla qualità e sulla capacità di destagionalizzare l’offerta turistica per valorizzare le eccellenze che sa offrire ad ogni livello. Sui maggiori poteri che i sindaci chiedono in materia avremo modo di confrontarci e lavorare assieme”.

Un patto sul turismo

Altri argomenti al centro dell’attenzione del Forum saranno gli investimenti e infrastrutture nel settore dell’accoglienza per rendere più attrattiva, competitiva e sostenibile l’offerta turistica italiana ma anche di nuove modalità di valorizzazione dei patrimoni paesaggistici, artistici e culturali di località meno note e frequentate.