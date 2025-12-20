A Natale torna il circo Medrano a Firenze: il più grande spettacolo del mondo

image00258-scaled

Torna a Firenze dopo tre anni di assenza con uno spettacolo completamente rinnovato il circo Medrano. ‘Il più grande spettacolo del mondo’, questo il titolo dello show, verrà allestito all’interno del Mandela Forum e andrà in scena dal 25 dicembre al 6 gennaio.

A portare avanti la storia e la tradizione del Medrano è la famiglia Casartelli, giunta oggi alla settima generazione di circensi, che dal 1864 porta il giro per il mondo un’eccellenza italiana fatta di sacrifico e dedizione.

‘‘Avremo varie discipline – ha spiegato Braian Casartelli -: acrobati con bmx, motociclisti brasiliani che girano in un globo detto ‘della morte’, trapezisti, giocolieri, pattinatori, ragazze ucraine che presenteranno quattro esibizioni che includono tutte le discipline circensi, un duo cinese, vincitore del Festival di Montecarlo, che presenterà un passo a due di danza acrobatica e tante altre attrazioni”.

“Siamo quelli che abbiamo toccato più nazioni in giro per il mondo – ha spiegato Elio Casartelli -. Il nostro segreto è riuscire a comunicare con tutti perché fra gli 89 collaboratori che compongono la nostra squadra ci sono sudamericani, cinesi, giapponesi, statunitensi ed europei. Per questo lo abbiamo chiamato ‘Il più grande spettacolo del mondo’. La mancanza degli animali? Quando c’è uno spettacolo di altissimo livello, la loro mancanza non si sente”.