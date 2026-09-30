Achille Lauro a Firenze in una serata di musica e solidarietà per la Fondazione Madre Ets

Achille Lauro - © Marcello Junior Dino

Venerdì 20 novembre il cantante romano Achille Lauro sarà a Firenze per una serata di musica e solidarietà.

Al Teatro Cartiere Carrara si terrà l’evento charity promosso da Silvia Costa a favore della Fondazione Madre Ets creata dal cantante insieme ad Andrea Marchiori e di cui Lauro è presidente.

“Note di Cuore – Charity dinner” è il titolo dell’iniziativa a cui Lauro parteciperà nella veste di fondatore e presidente della Fondazione “per testimoniare un impegno che va oltre il mondo dello spettacolo”.

La serata comprende anche una cena con lo chef Max Mascia, 2 stelle Michelin del ristorante San Domenico di Imola, che firmerà il primo piatto del menù.

La Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita di bambini, ragazzi e famiglie in condizioni di disagio a causa di malattie, isolamento sociale e carenze educative, valorizzando l’arte e la musica come strumenti di crescita e riscatto.

Il ricavato della serata fiorentina, al netto delle spese sostenute dall’organizzazione, sarà interamente devoluto al progetto ‘Casa Ragazzi Madre’, la prima struttura di accoglienza e cura della Fondazione destinata ad accogliere giovani tra gli 11 e i 21 anni che affrontano problematiche legate a dipendenze, salute mentale e comportamenti a rischio, offrendo loro un ambiente protetto e umano.

Il progetto nasce per rispondere all’esigenza espressa da un gruppo di operatori del terzo settore che da oltre 30 anni anni operano sul territorio e che si occuperanno della gestione clinico-educativa per la presa in carico precoce dei ragazzi cosiddetti ‘invisibili’.

La Fondazione investirà nella realizzazione della intera struttura con l’obiettivo di renderla operativa a fine 2027.

Per info e prenotazioni: Tel.: +39 055 2608949, E-mail: rsvp@enic.it