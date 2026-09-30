38 anni nella Protezione civile: Vincenzo Cavarra premiato dal Consiglio regionale della Toscana

Martedì 29 settembrre 2026 il Consiglio regionale della Toscana ha premiato Vincenzo Cavarra, presidente dell’organizzazione di volontariato nazionale di Protezione civile ‘Alfa Victor’ di Carrara,

La cerimonia si è tenuta nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso, alla presenza della presidente dell’Assemblea toscana, Stefania Saccardi, e del consigliere Gianni Lorenzetti.

Dal 1988, Cavarra ha dedicato il proprio impegno alla gestione delle emergenze, ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità, fino alla presidenza dell’organizzazione di volontariato nazionale di protezione civile ‘Alfa Victor’ di Carrara, che guida da tre mandati.

Ha coordinato interventi in alcune delle più gravi emergenze che hanno colpito la Toscana e il territorio nazionale, dalle alluvioni della Garfagnana, Lunigiana, Carrara, Aulla, Livorno e Vaiano ai terremoti in Abruzzo ed Emilia-Romagna.

Ha sviluppato parallelamente competenze nel monitoraggio e nella prevenzione, ideando il Servizio Meteo Tirreno e formandosi in ambito meteorologico con personale dell’Aeronautica Militare.

Cavarra come riporta la targa è stato premiato: “per il prezioso impegno nella Protezione civile e la costante dedizione al bene della comunità”.

Per il suo impegno a favore della collettività, Cavarra ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia al Valore, la Croce di Merito e il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La presidente del Consiglio Stefania Saccardi ha ricordato nell’occasione l’attività e i meriti che hanno contraddistinto il lungo impegno di Cavarra, caratterizzato da “dedizione, professionalità e spirito di servizio”. Ha rivolto a Cavarra il “ringraziamento” della comunità toscana e l’incoraggiamento a “continuare così”.

“Il mio grazie va alla presidente Saccardi per aver accolto la nostra proposta e ancor più a Vincenzo Cavarra: questo riconoscimento è del tutto meritato”, ha dichiarato Gianni Lorenzetti. “Il suo curriculum parla per lui, la sua attività sia d’esempio. Protezione civile significa volontariato, vuol dire mettersi a disposizione degli altri, senza ricevere denaro e in qualche occasione mettendoci anche risorse economiche personali. La nostra terra, purtroppo, è stata fortemente colpita negli anni – ha aggiunto Lorenzetti –. Avere una Protezione civile di questo valore ci fa dormire più tranquilli. Cavarra ha già avuto alti riconoscimenti, quello di oggi rappresenta un bel traguardo, personale e di squadra: può condividerlo con tutti gli uomini e le donne che sono impegnati ogni giorno al suo fianco”.

“Devo dire che nonostante mi abbiano riempito d’orgoglio, l’emozione più forte la sto vivendo oggi, con il premio del Consiglio regionale – ha detto, commosso, Cavarra –. La Toscana è la mia Regione e per la Toscana ho dato tutto il mio impegno in questi trentotto anni di volontariato. Con la Protezione civile, siamo sempre a disposizione, tutti i giorni e con tutta l’anima. La nostra forza sta nella formazione e nell’addestramento, indispensabili per svolgere al meglio il nostro servizio”.