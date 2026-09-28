Treni: sulla Firenze-Pisa circolazione sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione

Treno regionale

Nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre la circolazione ferroviaria tra Empoli e Pisa, sulla linea Firenze-Pisa, sarà interrotta per consentire lavori di manutenzione straordinaria.

Gli interventi in programma

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello in località Putignano, nel Comune di Pisa. Nel dettaglio si provvederà a realizzare il preconsolidamento dei terreni e della piattaforma ferroviaria, attività preliminari alla realizzazione del nuovo sottovia stradale. Nell’occasione saranno svolte anche attività di manutenzione straordinaria al ponte metallico sul fiume Era e ai deviatoi di Pontedera.

Durante le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Pisa. Questo comporterà per i treni a lunga percorrenza e regionali la riprogrammazione degli orari di partenza e/o di arrivo, la cancellazione, la modifica di percorso o la limitazione in località intermedie.

Previsti treni straordinari

I treni Frecciarossa e Frecciargento sulla tratta Roma–Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno modifiche alla circolazione. Sono previste cancellazioni e possibili deviazioni via Civitavecchia tra Roma e Pisa, con la cancellazione della fermata di Roma Tiburtina e un conseguente aumento dei tempi di viaggio. In alcuni casi, i treni potrebbero partire in anticipo rispetto all’orario programmato. Sono inoltre previste alcune cancellazioni nelle giornate dell’8 e del 12 ottobre.