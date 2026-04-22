Gli Afterhours tornano in tour: a febbraio 2027 saranno in concerto a Firenze

Manuel Agnelli - © Ruggeri Marchioni

Una buona notizia per gli amanti del rock: gli Afterhours nel 2027 torneranno in tour per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri “My Bit Boy” che nel 1987 che sancì l’esordio del gruppo e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è”, tassello fondamentale della storia della musica italiana.

Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi

Il tour porterà la band nelle principali città europee e italiane tra gennaio e febbraio per 15 appuntamenti live, saranno in concerto a Firenze il 2 febbraio al Teatro Cartiere Carrara.

La formazione vedrà: il frontman Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).

“Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. – ha dichiarato Manuel Agnelli – Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”.

Afterhours – © Videozone

Afterhours in tour: ecco tutte le date

12 gennaio 2027 – Amsterdam, Melkweg

13 gennaio 2027 – Bruxelles, La Madeleine

15 gennaio 2027 – Londra, Islington Assembly Hall

17 gennaio 2027 – Parigi, Bal Chavaux

19 gennaio 2027 – Berlino, SO36

22 gennaio 2027 – Nonantola (Mo), Vox Club

26 gennaio 2027 – Zurigo, Volkshaus

29 gennaio 2027 – Brescia, Teatro Clerici

30 gennaio 2027 – Padova, Gran Teatro Geox

02 febbraio 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

05 febbraio 2027 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

11 febbraio 2027 – Napoli, Casa della Musica

13 febbraio 2027 – Cesena, Pala BCC Romagnolo

17 febbraio 2027 – Roma, Atlantico

24 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz