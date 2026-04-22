Gli Afterhours tornano in tour: a febbraio 2027 saranno in concerto a Firenze

Una buona notizia per gli amanti del rock: gli Afterhours nel 2027 torneranno in tour per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri “My Bit Boy” che nel 1987 che sancì l’esordio del gruppo e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è”, tassello fondamentale della storia della musica italiana.
Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi
Il tour porterà la band nelle principali città europee e italiane tra gennaio e febbraio per 15 appuntamenti live, saranno in concerto a Firenze il 2 febbraio al Teatro Cartiere Carrara.
La formazione vedrà: il frontman Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).
“Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. – ha dichiarato Manuel Agnelli – Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”.
Afterhours in tour: ecco tutte le date
12 gennaio 2027 – Amsterdam, Melkweg
13 gennaio 2027 – Bruxelles, La Madeleine
15 gennaio 2027 – Londra, Islington Assembly Hall
17 gennaio 2027 – Parigi, Bal Chavaux
19 gennaio 2027 – Berlino, SO36
22 gennaio 2027 – Nonantola (Mo), Vox Club
26 gennaio 2027 – Zurigo, Volkshaus
29 gennaio 2027 – Brescia, Teatro Clerici
30 gennaio 2027 – Padova, Gran Teatro Geox
02 febbraio 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
05 febbraio 2027 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia
11 febbraio 2027 – Napoli, Casa della Musica
13 febbraio 2027 – Cesena, Pala BCC Romagnolo
17 febbraio 2027 – Roma, Atlantico
24 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz