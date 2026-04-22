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Gli Afterhours tornano in tour: a febbraio 2027 saranno in concerto a Firenze

Il 2 febbraio 2027 al teatro Cartiere Carrara di Firenze tornano in concerto Manuel Agnelli e gli Afterhours con il “Quello che non c’è – Tour”

/ Redazione
Manuel Agnelli - © Ruggeri Marchioni

Una buona notizia per gli amanti del rock: gli Afterhours nel 2027 torneranno in tour per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri “My Bit Boy”  che nel 1987 che sancì l’esordio del gruppo e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è”, tassello fondamentale della storia della musica italiana.

Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi

Il tour porterà la band nelle principali città europee e italiane tra gennaio e febbraio per 15 appuntamenti live, saranno in concerto a Firenze il 2 febbraio al Teatro Cartiere Carrara.

La formazione vedrà: il frontman Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).

“Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano.ha dichiarato Manuel AgnelliIronizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”.

Afterhours – © Videozone

Afterhours in tour: ecco tutte le date

12 gennaio 2027 – Amsterdam, Melkweg
13 gennaio 2027 – Bruxelles, La Madeleine
15 gennaio 2027 – Londra, Islington Assembly Hall
17 gennaio 2027 – Parigi, Bal Chavaux
19 gennaio 2027 – Berlino, SO36
22 gennaio 2027 – Nonantola (Mo), Vox Club
26 gennaio 2027 – Zurigo, Volkshaus
29 gennaio 2027 – Brescia, Teatro Clerici
30 gennaio 2027 – Padova, Gran Teatro Geox
02 febbraio 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
05 febbraio 2027 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia
11 febbraio 2027 – Napoli, Casa della Musica
13 febbraio 2027 – Cesena, Pala BCC Romagnolo
17 febbraio 2027 – Roma, Atlantico
24 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz

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