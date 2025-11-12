Al San Giovanni di Dio di Firenze un paziente in emergenza salvato da un’équipe al femminile

Al S.Giovanni di Dio di Firenze un paziente in emergenza salvato da un’équipe al femminile

Nelle scorse settimane all’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze un’équipe di sole donne ha salvato un paziente in emergenza a causa della rottura dell’aorta.

Il paziente, un uomo ultra65enne, è stato portato d’urgenza in pronto soccorso, con un aneurisma di circa 8 cm in shock emorragico da sospetta rottura aneurismatica.

Dopo conferma con angioTc di rottura di aneurisma dell’aorta addominale, il paziente è stato trasferito immediatamente in sala operatoria per un intervento di chirurgia tradizionale, durante il quale viene eseguito un innesto aortico.

Quella mattina il turno di chirurgia al San Giovanni di Dio era formato da un’équipe tutta al femminile. Al tavolo operatorio in qualità di primo chirurgo che coordina l’equipe, la dottoressa Azzurra Guidotti, le altre chirurghe sono le dottoresse Clara Pigozzi, Rachele Petroni, Sara Simongini.

Al loro fianco una ferrista, tre infermiere e una anestesista, tutte donne.

L’intervento è riuscito con successo, il paziente è stato portato in terapia intensiva e da qualche giorno trasferito nel reparto di medicina. Una bella soddisfazione per le quattro chirurghe e per tutta l’equipe.

“La chirurgia è tradizionalmente appannaggio degli uomini – spiega appunto Azzurra Guidotti – ma le cose stanno cambiando: crescono le chirurghe, stiamo diventando più esperte e rivestiamo ruoli sempre di maggiore responsabilità ed esperienza”.

“Accolgo con gioia questa notizia – commenta il direttore delle Specialistiche chirurgiche, Stefano Michelagnoli –. Una equipe tutta rosa è stata una prima volta per la Vascolare, ma diventerà fortunatamente una norma grazie alla grande competenza delle nostre professioniste”.