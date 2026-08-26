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All’Università di Siena c’è Esculapio, l’assistente virtuale che semplifica le procedure di segreteria

Il sistema di intelligenza artificiale è alla base della nuova progettazione dei servizi digitali dell’Ateneo, ora in fase di sperimentazione per le studentesse e gli studenti di area sanitaria

/ Redazione
Siena vista dal Palazzo del Rettorato dell’Università

Si chiama “Esculapio”, come la divinità greca della medicina, ed è il nuovo assistente virtuale di intelligenza artificiale che aiuta gli studenti dell’Università di Siena nelle pratiche di segreteria.

È una delle novità su cui si basa la riprogettazione digitale dei servizi, “puntando su automazione e tracciabilità per offrire un’assistenza efficace, professionale e affidabile, oltre che più rapida”, si spiega in una nota dell’Ateneo. Il nuovo modello è già attivo, in fase pilota, per lo sportello di area-sanitaria. Attualmente sono attive dieci procedure, ma è in programma l’implementazione a tutte le altre aree.

Il nuovo modello di assistenza alle studentesse e agli studenti

Il progetto poggia su due strumenti che agiscono in sinergia.

L’assistente virtuale “Esculapio”, basato sull’IA, che risponde 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 alle domande di studentesse e studenti, attingendo esclusivamente da fonti e documenti ufficiali. La tecnologia semplifica il linguaggio burocratico e fornisce risposte chiare e link diretti ai moduli digitali necessari per avviare le istanze relative alla propria carriera universitaria.

La piattaforma operativa sostituisce poi la classica e-mail e trasforma ogni richiesta, dal semplice riconoscimento di crediti e tirocini alla rinuncia agli studi, in un processo strutturato. Tutta la procedura si attiva in modo automatico e viene tracciata passo dopo passo, aggiornando la studentessa o lo studente tramite notifica.

Le risposte disponibili sia in italiano che in inglese. Vantaggi anche per gli uffici,  che si vedono allegeriti nelle procedure e nei moduli.

“Con questo modello innovativo – hanno commentato il Rettore Roberto Di Pietra e la Direttrice Generale Beatrice Sassi – l’Università di Siena si avvia a rivoluzionare l’esperienza delle studentesse e degli studenti che si rivolgono ai nostri sportelli di segreteria, per ora nell’area sanitaria e in prospettiva in tutte le aree dell’Ateneo. Tre sono le caratteristiche che rendono efficace il sistema: l’affidabilità, perché le risposte dell’IA sono basate esclusivamente su fonti ufficiali; la rapidità, con una decisa riduzione dei tempi di attesa grazie all’automazione e alla precompilazione dei dati; la professionalità, con un modello che garantisce che nessuna pratica vada persa e che la studentessa e lo studente siano costantemente informati sull’avanzamento della propria istanza”.

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