Arriva a Firenze “Dynowish” la statua simbolo dei sogni dedicata ai bambini di tutto il mondo

In piazza Strozzi a Firenze è arrivata “Dynowish” la statua simbolo dei sogni creata da Antonio Signorini per i bambini di tutto il mondo.

Tre metri e mezzo per tre metri e sessanta centimetri, in bronzo e patina in oro 24 carati, “Dynowish” ha iniziato il suo viaggio a Dubai e presto viaggerà a Venezia, Londra, Vienna e Milano, per regalare a chiunque la speranza del sogno.

Insieme all’istallazione è stato presentato a Giunti Odeon anche il ’Progetto Dynowish Award’, ideato e promosso dalla Dynowish Foundation in collaborazione con la Fondazione Istituto degli Innocenti Ets e con il patrocinio del Comune di Firenze, che coinvolge i bambini di numerose scuole fiorentine in un percorso di arte e creatività che vede come perno le fantastiche avventure di Dynowish e ha come obiettivo quello di ricordare a tutti l’importanza dei sogni.

La scrittrice Paola Myriam Visconti che ha scrittro tre libri con protagonista “Dynowish” ha presentato il progetto a circa 500 studenti delle scuole: Florence Bilingual School, Victor Hugo, ISF International School of Florence, Vittorio Veneto, Rodari, Pirandello, Gramsci, scuola d’infanzia dell’Istituto degli Innocenti, conservatorio di Santa Maria degli Angeli e scuola San Giuseppe dell’Apparizione.

“Dynowish è il protettore dei sogni, un simbolo che ci esorta a non dimenticarli mai e a combattere sempre per realizzarli. In un mondo dove vacilla la speranza, dove lo sconforto può travolgere anche i più forti, Dynowish ci ricorda che sta solo a noi far diventare i sogni realtà, perché non esistono sogni impossibili: l’impossibile è solo il possibile che non riusciamo ancora a vedere. Ecco perché Dynowish è diventato non solo un simbolo ma ha deciso di creare la Dynowish Foundation” ha dichiarato la scrittrice.

“Creare un simbolo che rappresenti i sogni non è stato per me un compito facile – ha aggiunto Signorini -. Come si può rappresentare la gioia che solo la speranza ci può donare? Per questo ho avuto la necessità di interpellare i miei bambini che mi hanno aiutato a vedere attraverso i loro occhi”.

Per la vicesindaco di Firenze Alessia Bettini e l’assessore al welfare ed educazione Sara Funaro quello di Dynowish “è un messaggio di positività e un incoraggiamento a realizzare i propri sogni”. Si tratta “di una statua simbolo che diventa un faro di ispirazione in grado di unire città e comunità, portando la luce dei sogni lungo il proprio cammino”.