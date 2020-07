La pandemia non ferma 'Capalbio libri', che però cambia sede

La 14esima edizione del Festival si farà, dal 5 al 9 agosto. Ma per garantire le misure di sicurezza sanitaria sono state individuate nuove location. In programma incontri e presentazioni

Capalbio libri cambia sede. La rassegna, nella sua 14esima edizione, prenderà il via mercoledì 5 agosto e proseguirà fino a domenica 9 agosto in Piazza della Repubblica (Borgo Carige, Grosseto) e non nella storica location di Piazza Magenta.

Il festival sul piacere di leggere è ideato e diretto da Andrea Zagami, organizzato dall'agenzia di comunicazione integrata Zigzag in collaborazione con la Fondazione Capalbio e promosso dall'Associazione "Il piacere di leggere".

In quest'anno particolare il festival non avrà luogo nella consueta Piazza Magenta, centro del borgo medioevale maremmano, che dopo tredici edizioni lascia spazio a una location più ampia che possa garantire le misure di sicurezza necessarie per il sereno svolgimento della manifestazione nel pieno rispetto delle normative di prevenzione sanitaria.

Capalbio libri animerà il cuore di Borgo Carige nello spazio antistante la chiesa di Piazza della Repubblica, grazie alla collaborazione di don Marcello Serio, parroco di Capalbio, che ha messo a disposizione della Fondazione il sagrato della chiesa che diventa il palcoscenico delle manifestazioni estive.

La 14esima edizione avrà un programma concentrato in cinque serate di cui i protagonisti saranno le letture, gli autori dei libri e i loro interlocutori del mondo politico e culturale.

L'obiettivo di Capalbio libri per questa edizione è quello di dare continuità al festival e proporre un piacevole intrattenimento a coloro che trascorreranno un'estate italiana a Capalbio.

Info: www.capalbiolibri.it

21/07/2020