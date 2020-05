On line gratuitamente l'opera del fumettista toscano Tuono Pettinato grazie alla campagna #ioleggoacasa

È la Galleria dell’Accademia di Firenze la protagonista di “Neri & Scheggia in Galleria”, la storia a fumetti oggi gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa, firmata dal fumettista italiano Tuono Pettinato per “Fumetti nei Musei”, progetto ideato e curato dall’Ufficio stampa e comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.



La collana conta 51 albi ambientati nei musei italiani e, per regalare ai ragazzi ogni giorno un viaggio diverso, in questo momento di grande difficoltà, il MiBACT grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione.

'Neri e Scheggia' un fumetto racconta la Galleria dell'Accademia

L’iniziativa offre a tutti, grandi e piccoli, la possibilità diun modo divertente di avvicinarsi al patrimonio culturale nazionale con linguaggi differenti, più affini alle sensibilità di bambini e ragazzi.

10/05/2020