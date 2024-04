I 100 anni dall’omicidio Matteotti, le iniziative di Fondazione Rosselli

Giacomo Matteotti (al centro della foto)

La Fondazione Rosselli di Firenze continua nelle iniziative per il centenario del sequestro e dell’uccisione di Giacomo Matteotti . In particolare venerdì 26 aprile sono in programma, nella sede della Fondazione in via degli Alfani 101r, due presentazioni di libri. Uno è ‘Matteotti e Mussolini. Vite parallele. Dal socialismo al delitto politico’ di Mimmo Franzinelli, l’altro ‘Il nemico di Mussolini. Giacomo Matteotti, storia di un eroe dimenticato‘ di Marzio Breda e Stefano Caretti. Tutte e due le presentazioni sono previste per le ore 17.

Due pubblicazioni rivolte agli studenti

La Fondazione sostiene anche due pubblicazioni dedicate alle scuole, ‘L’idea dentro di me. Giacomo Matteotti per le giovani generazioni‘ di Francesca Tramonti e un fumetto per i più piccoli dal titolo ‘Matteotti per noi‘. Pubblicazioni realizzate con l’Iis Salvemini-Duca D’Aosta di Firenze. L’obiettivo è sensibilizzare anche le nuove generazioni all’importanza della figura di Matteotti.

Matteotti, martire di libertà e democrazia

“La celebrazione del centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti, martire della libertà e della democrazia, costituisce un avvenimento importante – commenta il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini – perché mette alla prova tutte le forze politiche non solo di un generico rifiuto della violenza di cui il segretario del Partito Socialista Unitario fu vittima, ma di un effettivo riconoscimento della validità della sua lotta contro il fascismo condotta in nome degli ideali di libertà e di democrazia“.

“Di lì vengono le nostre libere istituzioni, dalla lotta contro il fascismo e contro la dittatura – aggiunge Spini -. E Matteotti è il martire, il testimone della brutalità con cui il fascismo prese il potere e stravolse libere istituzioni. Il socialismo democratico di Giacomo Matteotti, il socialismo liberale di Carlo Rosselli sono le nostre fonti di ispirazione nell’attuale e per molti versi difficile situazione politica”.