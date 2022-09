Bottino di medaglie ai Mondiali junior di nuoto per le fiorentine Matilde Biagiotti e Irene Mati

Dopo la pioggia di medaglie conquistata agli Europei di nuoto di Roma, arrivano nuovi successi da questa disciplina ai Mondiali junior di Lima, in Perù, in corso proprio in questi giorni. A portarle a casa sono due sedicenni fiorentine, tesserate per la Rari Nantes Florentia, Matilde Biagiotti e Irene Mati.

Manca ancora il metallo più prezioso, ma le due nuotatrici hanno conquistato ottimi risultati sia nelle prove individuali che nelle staffette. Le gare si concluderanno il 4 settembre e potrebbero arrivare altri importanti risultati da entrambe.

Andiamo con ordine. La prima giornata della manifestazione intercontinentale si è aperta con un argento nella staffetta 4×200 stile libero. Le azzurre (nella foto di copertina) hanno chiuso in 8’08”59 dietro solo all’inarrivabile Ungheria oro in 8’04”70. La staffetta è stata aperta proprio da Matilde Biagiotti che ha fatto segnare la migliore frazione con un tempo di 2’00”24, a cui sono seguite le prove che hanno portato a medaglia di Giulia Vetrano (2’01”59), Veronica Quaggio (2’04”61) e Anna Porcari (2’02”15).

La seconda giornata è stata di Irene Mati che non si è fatta prendere dall’emozione e si è presa un brillante e pesante bronzo nei 50 rana. La 16enne di Firenze, seguita da Marco Amatulli, ha toccato in 31”96, dopo aver siglato il primato personale in semifinale (31”88). La gara è stata vinta dalla polacca Karolina Piechowicz in 31”55, tredici centesimi più veloce della spagnola Maria Ramos Najji seconda in 31”68. La giornata di gare si è chiusa con un’altra medaglia per Mati che ha vinto, con la staffetta 4×100 mista mixed, l’argento. Sara Curtis (1’03”19), Irene Mati (1’08”79), Elia Codardini (54”07), Francesco Lazzari (49”53) hanno concluso in 3’55”58, preceduti solo dalla Polonia che si è imposta in 3’52”00. Terza il Sudafrica in 3’58”58.

Matilde Biagiotti è tornata in vasca nella terza giornata di gare e ha vinto l’argento nei 100 stile libero dietro all’ungherese Nikolett Padar in 55”11. La toscana ha chiuso in 55”56; terza un’altra azzurra, Marina Cacciapuoti in 55”92. Alla collezione di medaglie della Biagiotti si è aggiunto poi un bronzo con la 4×100 stile libero mixed. Francesco Lazzari (50”53), Elia Codardini (50”80), Marina Cacciapuoti (56”21), Matilde Biagiotti (55”00), con le ultime due subito in acqua senza aver potuto svolgere lo scioglimento dopo la finale individuale dei 100, chiudono in 3’32”54. L’Oro è dell’Ungheria in 3’30”03 e l’argento della Romania di David Popovici in 3’30”39.

Irene Mati che, dopo il bronzo nei 50, ha strappato il pass per la finale dei 100 rana con il primato personale che vale il miglior tempo d’ingresso. La 16enne ha nuotato in 1’09”16, abbassando l’1’09”40 siglato agli Europei juniores a Otopeni lo scorso 9 luglio.