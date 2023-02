Manifesto Carnevale di Viareggio edizione 2024 - © Facebook Carnevale di Viareggio

Si è tenuta ieri, giovedì grasso, la suggestiva sfilata in notturna del Carnevale di Viareggio. Le opere allegoriche si sono presentate al pubblico illuminate per uno spettacolo magico e proprio nella giornata di punta del Carnevale sono stati svelati le date e il manifesto dell’edizione 2024.

Nel 2024 i corsi mascherati si terranno il 3, 8, 11, 13, 18 e 24 febbraio mentre il bozzetto è basato su un’opera dell’artista futurista Lucio Venna realizzato tra gli anni Venti e Trenta dall’artista conservato presso l’archivio storico della Fondazione Carnevale di Viareggio.

Il bozzetto dell’edizione 2024

Il bozzetto di Venna rielaborato per il 2024 ritrae due figure in maschera, come in un Veglione anni Venti e riporta le sei date dei Corsi Mascherati in programma dal 3 al 24 febbraio 2024. Venna ha firmato manifesti per il Carnevale negli anni Venti, sua la composizione grafica del 1926 con un romantico Pierrot, e del 1928 con suonatori di tromba e tamburo che annunciavano il Carnevale.

Il francobollo dedicato al Carnevale

Sempre nella giornata di giovedì grasso a Roma, al ministero delle Imprese e del made in Italy, è stato presentato il francobollo dedicato che fa parte dell’emissione filatelica sui Carnevali più antichi d’Italia. Per Viareggio si tratta del terzo francobollo celebrativo: il primo risale al 1973, anno del centenario. Il secondo nel 2016 con la produzione del manifesto del 1931 di Uberto Bonetti con Burlamacco e Ondina. Venne giudicato dalla rivista mensile “Filatelia” come il più bello dell’anno .

Torna in edicola la rivista del Carnevale

Anche la rivista ufficiale del Carnevale di Viareggio 2023 dedicata al 150/o anniversario della manifestazione torna in edicola come tradizione.