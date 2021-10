Il Ministro Speranza aprirà il XIV Festival della Salute in Toscana: 100 eventi tra Viareggio e Siena

Il ministro Speranza

La corretta comunicazione quando si parla di salute è sempre più importante e necessaria, specie in questo periodo storico. Torna in Toscana il Festival della Salute che coinvolgerà enti di ricerca e di cura di livello internazionale e la contemporanea adesione di tutte le categorie professionali della medicina e della sanità con un linguaggio in grado di arrivare a tutti.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sarà all’inaugurazione della 14esima edizione il 28 ottobre alle 17, a Torre del Lago, alla presenza anche del presidente della Toscana Eugenio Giani e dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

Il festival si terrà a Viareggio dal 28 al 31 ottobre e a Siena dall’11 al 14 novembre con esperti altamente qualificati e relatori di spessore nazionale e internazionale, in materia di divulgazione medico-scientifica, prevenzione e corretti stili di vita.

Il Festival della Salute sarà un festival ‘multicanale’, perché si svolgerà in diverse modalità in presenza, in televisione e anche online. In programma 18 trasmissioni web tv e circa un centinaio di incontri tra convegni, talk show, interviste, spettacoli tra Viareggio e Siena sui temi della salute a 360 gradi.

“Il Festival della salute è un evento, che, da quattordici anni a questa parte, consente di affrontare temi importanti della medicina e della sanità con modalità comunicative in grado di arrivare a tutti – ha affermato il presidente della Toscana Eugenio Giani -. Per noi è uno strumento in più, per arricchire la nostra conoscenza, mettendo a confronto i migliori progetti, esperienze e attività dei vari sistemi sanitari italiani e non solo, e per informare correttamente le famiglie e i nostri giovani, soprattutto in un periodo storico come quello attuale, chiamato a confrontarsi con un’emergenza sanitaria senza precedenti. Inoltre, la presenza di enti di ricerca e di cura di livello internazionale ci consente di proiettarci verso il futuro, cogliendo le migliori opportunità di rilancio del nostro servizio sanitario pubblico attraverso il Pnrr”.

Sia a Viareggio che a Siena, la Regione Toscana sarà presente al Festival con un suo stand e con seminari e iniziative, finalizzati alla promozione dell’app “SST-Toscana Sicura” e della cultura della prevenzione in ambito socio-sanitario.

“Il Festival della Salute è un appuntamento immancabile con il quale, anche quest’anno, vogliamo offrire alla collettività, a partire dai giovani, l’opportunità di partecipare a tanti eventi e incontri dedicati al bene più prezioso per tutti noi: la salute – ha dichiarato l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. Il Festival, grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti, rappresenta inoltre una straordinaria occasione aperta alla cittadinanza sia per effettuare screening e consulenze mediche gratuite, in un’ottica di promozione della prevenzione, sia per conoscere, ascoltare e porre domande sulle tante tematiche trattate che riguardano il nostro benessere e le nostre scelte quotidiane di salute”.

I temi affrontati al Festival della Salute

La prima parte del festival a Viareggio è dedicata, in particolare, al rapporto tra ambiente e salute con approfondimenti sull’importanza della prevenzione, della promozione della salute e dei corretti stili di vita. Tra i temi trattati anche: la relazione tra ambiente e pandemie, prevenzione come difesa della salute, il valore della Donazione, vivere a lungo e patologie neurologiche, lo sport come medicina per tutti, il mare per la salute dell’uomo, il terzo settore a difesa della natura e come integrazione ai servizi sociali, l’ambiente che cura, vivere in modo diverso: istruzioni per l’uomo, la medicina ambientale (SIMA), malattie rare: a che punto siamo?, sana alimentazione come terapia, psiche un equilibrio da ripristinare dopo la pandemia, interventi e terapie assistite con gli animali.

La seconda tranche, a Siena, sarà dedicata alla scienza, alla ricerca e innovazione, alla salute futura. A Siena si parlerà anche di: la salute un diritto per tutti: come raggiungere questo obiettivo, vaccini e terapie monoclonali siamo all’avanguardia, i virus come nascono e come dobbiamo difenderci, riabilitazione nel post Covid: il percorso terapeutico, immunoterapia oncologica: le nuove applicazioni, cardiologia, cardiochirurgia mininvasiva ed emodinamica, giornata mondiale del diabete, il valore della Donazione, ospedale futuro, psiche e pandemia un equilibrio da ripristinare in adolescenti e adulti, la medicina del territorio, la digitalizzazione in sanità, un percorso obbligato e necessario per la nostra salute, le professioni in medicina e sanità: professionalità in prima linea.

Come accedere al Festival

Per accedere alle Sale è obbligatorio il green pass. Per chi ne è sprovvisto, Farmacity effettuerà i tamponi nella propria postazione situata nei pressi del centro congressi il Principino gratuito fino a 18 anni e a pagamento convenzionato per i maggiorenni. Tutti gli appuntamenti del festival sono ad ingresso gratuito e l’accesso alle sale è consentito fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.