Foodmetti, quando l’enogastromia incontra Lucca Comics. Tomei: “il cibo è un supereroe”

Foodmetti – Giuseppe Camuncoli - © Giuseppe Camuncoli

Che cosa hanno in comune i fumetti con il cibo? A questa domanda prova a rispondere “Foodmetti”, un progetto “editoriale e materiale” che esplora ed espande le connessioni tra l’universo dei fumetti e quello dell’enogastronomia. L’idea nasce da tre protagonisti di questo settore, da un lato c’è l’autore Giuseppe Camuncoli, dall’altra lo chef lucchese Cristiano Tomei e lo scrittore gastronomico Carlo Spinelli insieme alla casa editrice saldaPress.

Gli eventi a Lucca Comics

Nella cornice di Lucca Comics & Games c’è la prima uscita di questo progetto che mette insieme chef, produttori e aziende e grandi autori e autrici del fumetto. Di volta in volta gli artisti sono chiamati a rappresentare un’idea di gusto e di condivisione con al centro la qualità sia del segno che dei prodotti e della filiera. Per le cinque giornate del festival le stanze dell’Atelier Ricci si trasformano in una sorta di speakeasy, in cui sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti legati al progetto e assistere a numerosi panel che vedranno coinvolti personaggi del mondo food e fumetto, come Mirka Andolfo, lo stesso Giuseppe Camuncoli, C.B. Cebulski, Lorenzo De Felici, Sualzo, e quelli delle eccellenze enogastronomiche Cristiano Tomei, Carlo Spinelli, Teo Musso, Marco Macelloni, Tommaso Blandi e tanti altri ancora.

Come è nata l’idea di Foodmetti? Lo abbiamo chiesto direttamente ai tre ideatori. “È nata perché in realtà c’erano già altri prodotti ibridi che testimoniavano come questi due mondi fossero già in comunicazione – ha commentato Giuseppe Camuncoli -. Mi riferisco, ad esempio, al libro “Cucinare con Corto Maltese” che ha avuto la prefazione di Massimo Bottura che effettivamente dà un certo sigillo all’ufficialità di questo progetto. O a Mirka Andolfo che ha fatto la tonica Paprika con Baladin oppure l’olio piccante di saldaPress. Sono tutti una serie di segnali che mi facevano pensare. L’anno scorso sono tornato a cena da Cristiano, volevo proporgli di fare qualcosa insieme, inizialmente pensavo a delle illustrazioni per il ristorante e invece è nato Foodmetti”. Cibo e fumetti “si mettono insieme con una cosa sempre più rara: l’amicizia – ha aggiunto lo chef Cristiano Tomei – dall’amicizia è nato questo progetto che è scambio e condivisione. Come diceva Giorgio Gaber: libertà è partecipazione e la partecipazione non è altro che condivisione. Noi con Foodmetti non abbiamo fatto altro che condividere quello che facciamo nella vita”.

Foodmetti a Lucca Comics & Games – © Chiara Bianchini

Prossimi passi

Un progetto che non si fermerà a questa prima apparizione a Lucca Comics & Games: “Il progetto Foodmetti vince i confini, faremo tante collaborazioni. Senza fare troppi spoiler abbiamo l’idea di coinvolgere tanti produttori. Ci piacerebbe unire le case editrici, c’è sempre un po’ di competizione. Grazie alla tavola si vincono tutti i confini” ha detto Carlo Spinelli.

Per lo chef Tomei questo progetto avrà un grandissimo futuro in tutto il mondo perché come mangiamo noi anche i personaggi dei fumetti mangiano. Gli abbiamo chiesto se anche i supereroi hanno un piatto preferito, la risposta per Tomei è chiara: “non esistono piatti preferiti ma solo piatti buoni o cattivi, questa è una cosa limitante per il cibo che non ha confini e riesce a superare gli ostacoli o, addirittura i precetti religiosi, per questo il cibo è un supereroe” ha concluso lo chef Cristiano Tomei.

Dopo l’orario di chiusura dell’Atelier Ricci, Foodmetti continuerà nei locali del cocktail bar Accanto con Foodmetti OFF, dove ogni sera gli autori si alterneranno al bancone, servendo i signature cocktail Foodmetti e intrattenendosi a chiacchierare con gli avventori.

Gli eventi all’Atelier Ricci saranno a ingresso libero per tutti i possessori di un biglietto Lucca Comics & Games 2022, mentre quelli di Foodmetti OFF al cocktail bar Accanto saranno aperti a tutti.