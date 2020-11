“Her Dem Amade Me” da Firenze una compilation con 24 canzoni in ricordo di Lorenzo Orsetti

Lorenzo Orsetti di Zerocalcare

“HER DEM AMADE ME – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti” è il titolo della raccolta realizzata in memoria di Lorenzo Orsetti, ragazzo fiorentino morto in Siria per mano dell’ISIS il 18 marzo 2019, all’età di 33 anni. Il progetto è nato da un’idea del musicista Lucio Leoni. L’etichetta fiorentina BlackCandy promotrice dell’idea ha fatto da collettore e cornice ad un lavoro corale, un respiro simultaneo di musicisti e musiciste, grafici e grafiche, illustratori e illustratrici, autori e autrici che hanno donato il proprio lavoro. Il progetto è stato possibile grazie ad Arci Firenze, a Bao Publishing e soprattutto grazie alla famiglia Orsetti.

Chi era Lorenzo Orsetti

Lorenzo Orsetti “Orso” per gli amici è partito da Rifredi, quartiere di Firenze per combattere al fianco dello YPG ed è caduto a Baghuz, in Siria, mentre combatteva l’ISIS il 18 marzo 2019. Lorenzo era un ragazzo di trentatrè anni che ha deciso che non poteva più ignorare una delle più imbarazzanti sconfitte politiche, umane, sociali e culturali del mondo occidentale contemporaneo: la questione curda. Ha combattuto al fianco di un popolo che lotta ancora oggi lotta per libertà propria e quella di tutti ponendosi come ultima linea difensiva nei confronti del fanatismo religioso nel silenzio assordante dell’indifferenza del mondo intero.

Le popolazioni curdo siriane insieme alle minoranze etniche del nord della Siria dal 2012, portano avanti il progetto di costruzione del Confederalismo Democratico, ovvero una società che abbia come pilastri fondamentali la democrazia diretta, la solidarietà, l’autodeterminazione delle donne, la laicità delle istituzioni pubbliche, il superamento del concetto di Stato-Nazione, l’ecologismo e lo sviluppo di una economia non capitalista.



Gli artisti che hanno partecipato al progetto

La compilation è frutto di una direzione artistica collettiva; ogni artista ne ha coinvolto un altro in una catena che solo per motivi tecnici si è dovuta fermare a 24 canzoni. Tra band, collaborazioni e artisti dell’immagine che hanno confezionato il disco le voci coinvolte sono però molte di più. Artisti che, come dice il titolo, si sono fatti trovare pronti ad alzare la voce in memoria di un uomo e al fianco, soprattutto, di un’idea diversa di mondo e di società. L’idea ha serpeggiato la penisola a partire dal marzo 2020 e ha preso forma nei mesi successivi grazie alla disponibilità e al lavoro di ciascun artista che in autonomia si è adoperato per produrre un brano, un canto, un’opera da offrire al progetto.

Il doppio cd contiene i brani di 24 Grana, Serena Altavilla, Assalti Frontali, Angela Baraldi, Cesare Basile, Paolo Benvegnù, Giorgio Canali, Pierpaolo Capovilla, Marco Colonna, Vittorio Continelli, Max Collini, Cristiano Crisci, Dagger Moth, Ginevra Di Marco, Er Tempesta, Giancane, La Rappresentate di Lista, Lucio Leoni, Malasuerte, Mokadelic, Nummiriun, Rita Lilith Oberti, Marco Parente, Carmelo Pipitone, Rapper C J A SAP, Marina Rei, Roncea, Rossofuoco, Tre Allegri Ragazzi Morti, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, e il contributo artistico di Zerocalcare, che ha fornito le illustrazioni presenti nel booklet, tratte dal suo fumetto “Macelli”.

La raccolta fondi per il Centro Alan’s Rainbow di Kobane

I proventi della vendita della compilation saranno interamente devoluti al centro Alan’s Rainbow di Kobane. L’Alan’s Rainbow è un edificio dove vivono in sicurezza e in un ambiente comunitario fino a 50 bambine e bambini rimasti orfani a seguito dell’occupazione dell’ISIS di Kobanê. Oltre al semplice alloggio, in questa struttura viene offerto anche un sostegno alle bambine e ai bambini per superare le esperienze traumatiche degli attacchi di ISIS e della perdita di uno dei genitori o di entrambi. Grazie al progetto è stata creata una nuova comunità e le bambine e i bambini hanno la possibilità di crescere in un ambiente protetto e comunitario che gli permetta di superare le loro esperienze traumatiche e crearsi nuove prospettive di vita per il loro futuro. I ricavati serviranno a dotare la struttura di un ambulatorio medico pediatrico che possa essere un centro di salute per gli ospiti dell’orfanotrofio, per tutti gli studenti e le studentesse del comprensorio formativo e per tutti gli abitanti che vivono nella zona.

La Traklist

LATO A

1-MARCO COLONNA, VITTORIO CONTINELLI- FUOCO

2-ROSSOFUOCO Y MAX COLLINI- GUERNICA

3-MARGHERITA VICARIO-QUANDO GLI UOMINI

4-MARCO PARENTE- QUANDO IL MONDO ERA UNA PIUMA

5-CESARE BASILE- FERMA TI LA RUGNU LA PALORA

6-ASSALTI FRONTALI FEAT ER TEMPESTA E NUMMIRIUN- COMPAGNO ORSO

7-GINEVRA DI MARCO- FUOCO A MARE

8-MALASUERTE FI SUD- GAZA

9-CARMELO PIPITONE- IL MIO VECCHIO MONDO

10-DAGGER MOTH- UNLEASHED

11-LA RAPPRESENTATE DI LISTA- AMANDOTI (SEDICENTE COVER)

12-GIANCANE- ADOTTA UN FASCISTA

LATO B

1-RITA “LILITH” OBERTI- DON DURITO E L’ORSO

2-PIERPAOLO CAPOVILLA & I CATTIVI MAESTRI- LA CITTA’ DEL SOLE (REVISITED VERSION)

3-24 GRANA- ORSO

4-ANGELA BARALDI- IMMOBILI

5-PAOLO BENVEGNU’- CAUSA ED INFINITO

6-ALTAVILLA, CRISCI, LEONI- MOLISE

7-GIOVANNI TRUPPI- L’UNICA OLTRE L’AMORE

8-RONCEA- LA RAGIONE DELLE COSE

9-TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI- RASOIO, MATTATOIO, PAZZATOIO

10-RAPPER CJ A SAP- THE THUNDERSTORM

11-MARINA REI- CURAMI

12-MOKADELIC, EDDI- UNA GOCCIA

Il disco uscirà il 5 dicembre ma è pre-ordinabile al link a partire dal 5 novembre 2020: www.blackcandyrecords.bigcartel.com/product/her-dem-amade-me