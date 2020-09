La messa? Si celebra nella Casa del Popolo perché in chiesa non c’è spazio

Peppone e Don Camillo

Una storia degna di Peppone e Don Camillo. La chiesa di San Donato a Torri a Compiobbi, nel comune di Fiesole (Firenze), si trova in una zona collinare difficile da raggiungere per le persone anziane e la cappellina scelta qualche tempo fa per celebrare le funzioni religiose è diventata troppo piccola per le esigenze della comunità parrocchiale a seguito delle norme anticontagio. E così, domenica scorsa, la messa si è tenuta al circolo Arci. A riportare la notizia il quotidiano La Nazione.

Spazi troppo piccoli

Prima dell’emergenza sanitaria il parroco don Lorenzo celebrava in una cappella di via Aretina, ma dopo il Covid gli spazi sono risultati essere piccoli. A quel punto la messa, alla quale hanno partecipato circa una trentina di fedeli, si è svolta nei locali della Casa del Popolo.

La Madonna sul tavolo del circolo

Don Lorenzo Paolino, accompagnato dal diacono, ha indossato i paramenti e preparato le ultime cose sul tavolo, diventato un altare, su cui ha sistemato un’immagine della Madonna. Mentre nella sala le sedie e i tavolini sono stati disposti in modo da accoglierei i fedeli rispettando le distanze.

Presto la soluzione