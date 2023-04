Pallavolo, la Savino del Bene nella storia: a Scandicci la seconda coppa europea

Savino del Bene – Coppa Cev @Savino Del Bene Vollei

L’impresa è compiuta: in poco più di un’ora di partita, tre set vincenti, la Savino del Bene porta a Scandicci la sua seconda coppa europea ed entra nell’olimpo della pallavolo. In un PalaWanny in festa, davanti ad 3.100 persone, la squadra alza la Cev Cup. È il secondo trofeo consecutivo dopo la conquista della Challenge Cup ottenuta nella scorsa stagione.

Nessuna possibilità di replica per le rumene dell’Alba Blaj che subiscono uno dopo l’altro i colpi delle sei atlete schierate da coach Barbolini. Precisa, agguerrita ed elegante, la Savino del Bene in due set e 50 minuti ha già la coppa tra le braccia e il terzo set diventa spettacolo e divertimento. Le avversarie dopo il 3-1 al termine della gara d’andata, non hanno avuto scampo.

Pubblico caldissimo, con in prima fila Borja Valero, e le istituzioni: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Savino Del Bene Volley (@savinodelbenevolley)

“Soddisfazione grandissima perchè questo anno la Coppa CEV era una competizione difficile da raggiungere – esplode di gioia coach Massimo Barbolini – Noi avevamo un roster attrezzatissimo per farlo, ma non c’è mai niente di scontato in questo gioco. Abbiamo avuto un percorso molto difficile che, va inoltre collegato a quanto abbiamo fatto in campionato. Molto bello, sono contento per le ragazze e per la società. Bellissimo pubblico questa sera e speriamo che da domenica si ripeta, perchè da domenica iniziano i play off e per noi inizia una serie di finali. Voglio ribadire che le ragazze sono state molto brave e non solo oggi: tutti il nostro percorso è stato eccezionale”.

La formazione sarà infatti impegnata nella Gara-1 dei Quarti di Finale Scudetto, primo capitolo della serie al meglio delle tre partite che vedrà la squadra contrapposta al Volley Bergamo 1991.

La partita

La gioia esplode dopo 50 minuti, con le due frazioni vinte per 25 a 18 e 25 a 12 e la matematica certezza di avere la vittoria in tasca.

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Yao Di al palleggio, Antropova come opposto, Belien e Washington come centrali, Zhu e Pietrini in banda, con Castillo come libero titolare. L’Alba Blaj risponde con Mirkovic come palleggiatrice, Boskovic nel ruolo di opposto, con Kocić e Ioan a comporre il tandem di centrali, Dimitrova e Milenković in banda e Cojocaru come libero.

Sanino Del Bene – Cev Cup @Cev