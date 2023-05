Pitti Uomo: 825 brand pronti a giocare al rilancio a Firenze. Special guest: Fendi

Pitti Uomo 104

Giocare sarà la parola d’ordine di Pitti Uomo 104, in programma dal 13 al 16 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, con 825 brand presenti, di cui il 41% provenienti dall’estero. Perché il gioco è una dimensione ludica, sfidante ma soprattutto creativa, sinonimo di energia, impegno e di voglia di vincere: tutti ingredienti che Pitti Immagine mette in pista attraverso la moda e il lifestyle.

“Ci siamo spinti a immaginare i saloni di Pitti come un grande tavolo da gioco sul quale divertirsi, ma anche puntare il tutto per tutto, scommettere su se stessi e sulla propria strategia, considerare l’avversario e i partner, uscire dalle sicurezze, tentare qualche azzardo, essere individualisti o fare gioco di squadra” spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine.

Export: la moda maschile italiana vola

La moda maschile italiana ha fame di rilancio dopo le difficoltà degli ultimi anni, tra pandemia, guerra e caro energia. “C’è voglia di rivedersi a Firenze. Ecco quello che abbiamo percepito nei mesi durante i quali abbiamo lavorato a questa nuova edizione di Pitti Uomo. In un anno sicuramente non facile per il settore che rappresentiamo, la nostra manifestazione ha sempre più appeal: viene scelta e premiata come palcoscenico imperdibile per farsi conoscere e per incontrare i propri clienti internazionali” aggiunge l’ad di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone.

Del resto nel 2022 la moda maschile italiana è volata sui mercati esteri, proseguendo con il trend favorevole che si era già registrato nel 2021. Secondo i dati Sistema Moda Italia l’export relativo al periodo gennaio-dicembre 2022 ha messo a segno un incremento del +24,7%, per un totale di circa 8,9 miliardi di euro. La prima destinazione del menswear made in Italy è risultata la Svizzera, in aumento del +14,1%, confermandosi un hub logistico-commerciale per le principali griffe del settore, seguita da Francia, Germania, Stati Uniti e Cina.

Ospiti Fendi e il designer californiano Eli Russell Linnetz

A Pitti Uomo 104 saranno in mostra le collezioni per la primavera/estate 2024, con tanti eventi speciali pensati per di attirare professionisti da tutto il mondo. Come la sfilata di Fendi, che presenterà la collezione uomo il 15 giugno alla Fendi Factory, polo produttivo a Capannuccia, nel comune di Bagno a Ripoli, recentemente inaugurato. “Siamo orgogliosi di aprire la Fendi Factory ai nostri clienti e alla stampa, è un luogo speciale per i nostri artigiani e per la comunità locale, perché rappresenta il patrimonio e la creatività di Fendi coltivando le preziose capacità degli artigiani e preservando il Made in Italy” sottolinea il CEO di Fendi, Serge Brunschwig.

C’è poi il guest designer dell’edizione, il californiano Eli Russell Linnetz, che presenterà la sua etichetta Erl con una sfilata la sera del 15 giugno e con una grande installazione in Fortezza.

Sempre in Fortezza ci sarà un’installazione del brand Chulaap, fondato nel 2015 dal designer d’origine thailandese e sudafricano d’adozione Chu Suwannapha. La forza creativa che arriva dal suo background celebra l’Africa contemporanea, incorporandone le tradizioni e unendovi motivi come il batik o dettagli come origami o ricami.

Tutte le novità di Pitti Games, con un occhio alla sostenibilità

Tante le novità nelle sezioni speciali, come il nuovo allestimento curato dallo svizzero Sebastiano Tosi per la sezione “I go out” dedicata ai brand per la vita all’aria aperta, e la nuova partnership per la sezione dedicata ai brand sostenibili. Per la prima volta infatti Kering Material Innovation Lab (Kering Mil), centro di ricerca interno al gruppo Kering impegnato a favore della riduzione dell’impatto ambientale, metterà a disposizione dei designer una biblioteca di materiali e tessuti certificati per la realizzazione di una capsule che debutterà poi in Fortezza.

Attenzione alla sostenibilità anche per il brand Ecoalf, che presenterà una collezione dedicata al lago d’Aral, diventato un deserto a causa delle coltivazioni di cotone: la linea è realizzata con cotone riciclato al 100% da rifiuti post-consumo.

Tanti poi gli eventi firmati dai marchi in mostra: Fila presenterà una collezione di capi sportswear per i 50 anni dell’iconico logo F Box, mentre Arena festeggerà il mezzo secolo con una collaborazione con The Woolmark Company, debuttando così nel segmento lifestyle. Anche Doucal’s festeggia 50 anni di storia, lanciando “Mario”, edizione speciale dell’iconico mocassino dedicato a Mario Giannini, fondatore del laboratorio artigianale a Montegranaro, mentre Roy Roger’s presenterà la collaborazione con Dave’s NY, negozio workwear americano, mentre Cycle una capsule collection in collaborazione con l’artista Sexs Dreams.

Dopo un debutto di grande successo alla scorsa edizione, torna anche PittiPets, lo spazio esclusivo dedicato agli accessori e al lifestyle per gli animali: prrotagonista una selezione di brand che con le loro creazioni per cani e gatti.

Spazio anche alla solidarietà con la sfilata di Luisa Beccaria il 13 giugno al giardino di palazzo Frescobaldi a sostegno di Corri La Vita Onlus, a favore delle donne colpite da tumore al seno. La Rinascente celebrerà ufficialmente il suo rinnovo architettonico, di brand mix e di fitting interno con “Be Florentine”: due giorni di eventi in occasione di Potti Uomo 104, una celebrazione della ricchezza culturale e della bellezza tipicamente fiorentine. Infine LuisaViaRoma, in collaborazione con British Vogue e Edward Enninful, presenta ‘Runway Icons’, una sfilata di 50 brand internazionali che si terrà il 14 giugno a Piazzale Michelangelo e illustrerà l’evoluzione della moda attraverso i decenni.