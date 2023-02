Film “Bones and all”

Le iniziative in ricordo del critico Claudio Carabba

Si tiene nel segno del critico Claudio Carabba (scomparso il 16 novembre 2020), suo ideatore e primo organizzatore, la rassegna Scelti dalla critica, arrivata alla nona edizione, in programma allo Spazio Alfieri di Firenze dal 22 febbraio al 4 aprile. A curarne la programmazione è il Gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, che proprio Claudio Carabba aveva guidato per lungo tempo.

La rassegna “Scelti dalla critica”, a cura di Sncci

In programma sette titoli della recente passata stagione cinematografica: film campioni d’incasso, acclamati da pubblico e critica o premiati ai festival internazionali. Si comincia mercoledì 22 febbraio con il film La stranezza, di Roberto Andò, che sarà in sala a presentarlo, insieme allo sceneggiatore Ugo Chiti: un film poetico, di ispirazione teatrale e a tratti pirandelliano, che va ad indagare lungo il sottile confine tra vita e creazione artistica, che vede protagonista il duo comico Ficarra e Picone, insieme a Toni Servillo; si prosegue con un film dall’Iran, l’ultimo di Jafar Panahi, regista incarcerato dal regime per motivi politici e poi finalmente recentemente liberato, Gli orsi non esistono (28/2); il capolavoro di David Lynch, Strade perdute (7/3); il film satirico svedese, Palma d’Oro al Festival di Cannes, Triangle of sadness di Ruben Östlund (14/3); Bones and all di Luca Guadagnino, con l’attore francese, star internazionale, Timothée Chalamet: un grande horror pulp in salsa road-movie, tra scene truculente e sentimenti sinceri (21/3); ci sarà poi la versione restaurata del cult, il grande e personale atto d’amore verso il cinema di Stephen Spielberg, Fabelmans (28/3); chiude la rassegna Le vele scarlatte di Pietro Marcello, con uno straordinario Louis Garrel, tratto dal racconto dello scrittore russo Alexandr Grin, favola a lieto fine ambientata nel secolo scorso, un incoraggiamento a non arrendersi di fronte alle difficoltà (4/4).

La seconda edizione del “Premio Claudio Carabba per la critica cinematografica”

Ad affiancare la rassegna Scelti dalla critica, sarà la seconda edizione del “Premio Claudio Carabba per la critica cinematografica”. Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano (SNCCI), lo Spazio Alfieri, il programma Lanterne Magiche di Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno di Unicoop Firenze, propongono, per il secondo anno, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Firenze e agli studenti universitari, un’opportunità per cimentarsi con la critica cinematografica.

Ai giovani, selezionati tramite una call online dal programma regionale di educazione al linguaggio delle immagini, Lanterne Magiche, verrà proposto di assistere almeno a tre dei film im programma a Scelti dalla critica e di recensirli: ai vincitori andrà un premio davvero eccezionale, la possibilità di partecipare alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Lo scorso anno sono stati premiati tre “critici in erba”, incaricati di essere veri e propri “inviati speciali” al Festival: Diletta Vanni del Liceo Scientifico Rodolico, Carlo Zaccaria Casatello del Liceo Classico Galileo, ed Elia Iervese del Liceo Pascoli. Quest’anno si replica: è possibile iscriversi e partecipare, fino al 15 febbraio. Tutte le informazioni su come partecipare al Premio sul sito info@lanternemagiche.it .