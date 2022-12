L’azienda di Prato Rifò

Lo shopping di Natale a Prato si fa direttamente in fabbrica grazie al progetto TIPO (Turismo Industriale Prato) che per il suo tour Christmas propone una visita speciale nelle aziende Rifò, Maglificio Denny e Cecchi&Cecchi per trovare il perfetto regalo da mettere sotto l’albero. Dal cashmere alla lana merino, dalla seta al cotone organico, tra plaid, sciarpe, maglieria e accessori, sabato 10 dicembre è l’occasione perfetta per acquistare un regalo made in Italy con un tour guidato negli spacci aziendali e negli outley del più grande distretto tessile d’Europa, aperti per gli appassionati di moda, ma anche di design e architettura.

Tre eccellenze tessili aprono le loro porte

Il pomeriggio di acquisti del 10 dicembre sarà dedicato a un tour degli outlet di abbigliamento e accessori, con aperitivo finale in centro storico a Prato. Previsto alle 14 l’incontro con i partecipanti alla stazione centrale.

Seguirà la partenza in bus per Campi Bisenzio, con visita all’azienda Cecchi&Cecchi, prima tappa del percorso. Il principio della sostenibilità è parte integrante della visione e dei progetti aziendali che si basano sull’utilizzo di materie prime sostenibili. L’innovazione e la ricerca consentono di utilizzare lana e cachemire riciclati, lino e cotone organici per la realizzazione di plaid, coperte, sciarpe e accessori 100% made in Italy.

Lo shopping tour proseguirà al Maglificio Denny, fiore all’occhiello fin dal 1962 e colonna portante della tradizione italiana del cashmere. Negli spacci si potranno acquistare classici in cashmere, lana merino, cotone, lino, seta per la donna e per l’uomo.

La visita si chiuderà da Rifò, azienda di nuova generazione che realizza capi e accessori di alta qualità, utilizzando fibre tessili riciclate e riciclabili. Rifò utilizza le competenze storiche del comparto tessile locale e degli artigiani specializzati, costruendo così l’innovazione sulle fondamenta della tradizione. La giornata degli acquisti si chiuderà in centro città con un brindisi alle feste.

Turismo industriale per scoprire una Prato inedita

Lo shopping in fabbrica di dicembre è una delle proposte di turismo industriale di TIPO, un progetto immersivo unico, un viaggio “dentro e fuori dalle fabbriche”, alla scoperta delle manifatture storiche e in quelle d’avanguardia, di luoghi industriali suggestivi e ricchi di fascino della città e del distretto del Museo del Tessuto, del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Mumat – Museo delle macchine tessili, modello di imprenditorialità, cura dell’ambiente e progettazione culturale.

Il progetto TIPO è stato un’intuizione azzeccata: sperimentato nella scorsa stagione ha da subito ricevuto una straordinaria accoglienza. Per questo motivo oggi la proposta entra a far parte stabilmente dell’offerta turistica di Prato, esplorando la nuova frontiera del turismo esperienziale e valorizzando il DNA e la storia del territorio. Nel 2023 saranno proposti percorsi di trekking urbano lungo il filo dell’archeologia industriale ma anche laboratori per bambini e brunch nelle ex fabbriche.