Taglio del nastro consultorio istituto Innocenti - © Ufficio Stampa ausl Toscana Centro

Torna il consultorio nel cuore di Firenze, a servizio dei fiorentini e di tutta l’area metropolitana fiorentina. Con un’inaugurazione non casuale proprio oggi, 8 marzo, a sottolineare l’attenzione alla donna con atti concreti.

Il consultorio all’interno dell’Istituto degli Innocenti torna a dialogare dopo 10 anni dalla sua assenza, con la città e con i suoi abitanti, aprendosi a tutto il territorio circostante e alle istituzioni cittadine . Il progetto di collaborazione fra Asl Toscana centro e Istituto degli Innocenti, è stato fortemente sostenuto anche dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, favorevoli alla riapertura di un nuovo consultorio nel cuore cittadino.

“Bentornato al consultorio all’Istituto degli Innocenti a Firenze. Come Regione – ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani – siamo convinti che queste strutture siano utili per tutelare e promuovere la salute della donna e dei giovani. Confermiamo dunque la scelta fatta anni fa. Ma intendiamo anche andare oltre, ripensando e potenziando la rete dei consultori regionali: un tema che è parte dell’agenda politica di questa giunta per sviluppare ulteriormente la capacità di queste strutture di essere un luogo di prevenzione, assistenza ed educazione sui progetti di vita che hanno a che fare con la sfera affettiva, sessuale e riproduttiva”.

“Siamo lieti di poter inaugurare oggi un ulteriore spazio dedicato a servizi per bambini e ragazzi, per la donna e la genitorialità. L’Istituto degli Innocenti è da sempre al servizio dei più piccoli e della famiglia nel senso più ampio del termine, lavoriamo quotidianamente su più fronti per garantire i diritti e il benessere di quella parte di società che rappresenta il futuro: i bambini e i ragazzi”, afferma la presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida.

Un consultorio rinnovato

L’attività del consultorio partirà domani dopo alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli ambienti che la Asl ha in affitto dall’Istituto degli Innocenti. L’intervento ha riguardato l’adeguamento funzionale degli ambienti con il rifacimento completo dell’impianto elettrico, l’installazione di un impianto di rivelazione incendi, la nuova realizzazione dell’impianto di climatizzazione con sistema a pompa di calore con terminali a split in ogni stanza per il raffrescamento ed il riscaldamento, la realizzazione di ambulatori, servizi igienici, spogliatoi e depositi per la nuova attività, la posa di una nuova pavimentazione e la coloritura di tutti gli ambienti per un totale di oltre 300 mila euro di investimento.

A chi si rivolge il consultorio

I servizi per la salute sono rivolti a donne, anche a straniere, e ai giovani, alle famiglie e alla coppia. Sarà luogo di prevenzione e promozione della salute, offrirà prestazioni sanitarie ma anche consulenza, ascolto e accompagnamento a percorsi di salute specifici. Uno spazio ampio e accogliente è riservato ai corsi di accompagnamento alla nascita.

Al suo interno ci sarà anche un consultorio giovani, specificamente dedicato alla popolazione dei giovanissimi. Una scelta dettata dall’analisi del contesto – intorno a piazza Santissima Annunziata sono collocate in buon numero scuole liceali e istituti superiori – e anche dai nuovi bisogni fra i giovanissimi che si sono manifestati a seguito delle chiusure forzate della pandemia.

“E’ un potenziamento della rete consultoriale in un luogo evocativo per il significato che l’Istituto degli Innocenti ha sempre rivestito per la città di Firenze – ha commentato Valeria Dubini, direttore delle Attività Consultoriali della Asl Toscana centro – Riportiamo il consultorio al centro e nel centro, aprendoci alla città per diventare punto di riferimento non solo per i servizi di promozione della salute a tutto tondo ma anche come punto d’incontro per tutte le iniziative a sostegno della popolazione femminile e dei giovani”.

In sinergia con il servizio “Crescere Insieme” attivato dall’Istituto e Regione Toscana, il Consultorio conta di lavorare sul supporto alla genitorialità, organizzando programmi condivisi di attività e occasioni di incontro. Lo scambio di know how tra i servizi già esistenti e un’offerta che sta per ampliarsi, non potrà che portare benefici per tutti, cittadini, associazioni, operatori socio sanitari. Da parte dell’Azienda sanitaria si tratta di un ulteriore potenziamento della rete dei suoi consultori, già fortemente radicata nei territori di competenza e su cui la pandemia ha riportato l’attenzione di ruolo strategico per le attività territoriali.

“Questa riapertura era attesa da tempo – ha aggiunto l’assessore a Welfare Sara Funaro – ed è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale: era richiesta dai cittadini del centro storico, zona della città in cui questo tipo di servizio mancava. Il Consultorio dà risposte concrete alle esigenze di prevenzione e ai bisogni di salute e cura di donne, giovani, famiglie e coppie. Riportare la residenza in centro è uno dei nostri obiettivi e ne è la dimostrazione la sempre maggiore offerta di servizi. Svariati sono i servizi di prossimità che stiamo dando, rivolgendo un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione e agli anziani, tra cui ci sono gli investimenti sulle Case della Salute, il progetto del Villaggio Montedomini, il centro diurno la Fenice e molti altri”.

I giorni di apertura

Il consultorio è aperto la mattina dal lunedì al venerdì. Al momento il servizio parte con l’apertura anche di due pomeriggi a settimana ma l’obiettivo è di incrementare gli orari pomeridiani in base alla risposta che arriverà nelle prime settimane di attivazione . Le figure professionali coinvolte – ginecologi, ostetriche, pediatri, psicologi e assistenti sanitari (per le vaccinazioni pediatriche) – sono quelle caratterizzanti il consultorio con un approccio multidisciplinare che offre la possibilità di effettuare prevenzione e ricevere informazioni adeguate. L’ambulatorio pediatrico partirà venerdì 10 marzo e sarà aperto ogni martedì e venerdì la mattina. Il consultorio è collocato al piano terreno dell’Istituto degli Innocenti in un edificio accanto al Giardino Grande, con ingresso da piazza Santissima Annunziata 13. Saranno disponibili anche alcuni parcheggi rosa e per disabili.

I dati più recenti

In Toscana ci sono 152 consultori che sono diventati negli anni un punto di riferimento del percorso nascita del Servizio sanitario regionale. Nel 2021 sono state erogate dai consultori prestazioni rivolte alla popolazione femminile, soprattutto a quella in età feconda (15-49 anni), in particolare per il percorso nascita (60,7 prestazioni ogni 100 donne in età feconda).

La capacità attrattiva dei consultori rispetto alla popolazione giovanile risulta pari a 12,5 prestazioni ogni 100 giovani tra i 14 e i 19 anni in aumento rispetto agli anni precedenti, grazie soprattutto al programma di educazione alla salute sessuale e di contraccezione gratuita, attivato nel 2020 .

Il consultorio svolge anche un ruolo importante nella prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza e nel supporto alle donne che decidono di interrompere la gravidanza, dal counselling prima della procedura, ai controlli medici, al counselling contraccettivo post-Ivg. Nel 2021 il 54,6% dei certificati di interruzione di gravidanza sono stati rilasciati dal consultorio.

Nei 106 consultori familiari pubblici in cui si pratica attività Ivg (colloqui pre-ivg, colloqui post-ivg, rilascio di certificazione) la proporzione degli obiettori di coscienza (36,1%) è più bassa rispetto a quella registrata nelle strutture ospedaliere.