Toscana in spot 2021. Ritorno al futuro. Il nuovo concorso Corecom per giovani videomaker

Corecom Toscana. Toscana in spot 2021. Ritorno al futuro - © Corecom Toscana

Come sarà la Toscana del 2050? Da oggi le nuove generazioni di creativi possono sognarla ad occhi aperti e raccontarla in video e spot promozionali grazie al progetto “Toscana in spot 2021. Ritorno al futuro”. Il bando presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso dà la possibilità a giovani artisti, sceneggiatori e registi di creare video della durata di un minuto per dare forma alle proprie visioni del domani. A loro viene chiesto di dipingere un ciak alla volta il ritratto della Toscana che sarà in ambito sociale, culturale, economico e ambientale. Le iscrizioni sono aperte fino al 1° settembre. Ai primi 3 vincitori selezionati da una giuria di tecnici andrà un premio in denaro e una serie di passaggi televisivi del proprio spot promozionale. Da settembre il progetto arriverà nelle scuole.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo con Enzo Brogi presidente Corecom Toscana

Per immaginare e costruire la Toscana del 2050 il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo lancia un appello ai giovani toscani: “Partecipate, date il vostro contributo. Provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani. Come sarà il turismo nel 2050, come sarà l’agricoltura nel nostro territorio, tra città d’arte e piccoli borghi. Come riusciremo a farli crescere insieme. E le tecnologie come impatteranno sulle vite dei cittadini, che cambieranno in maniera notevole. Attraverso i vostri occhi vorrei che venisse fuori davvero l’idea della Toscana del futuro”.

Il presidente del Corecom, Enzo Brogi, ha spiegato il senso di questa iniziativa: “Non è un’idea fantascientifica, non vogliamo degli spot sulla fantascienza, ma vogliamo degli spot che guardino concretamente a quello che la Toscana sarà dopo la pandemia. Perché il mondo, negli ultimi vent’anni, è cambiato in fretta e altrettanto in fretta cambierà nei prossimi anni. E allora vorremmo comprendere come nel 2050 ci muoveremo, come lavoreremo, come avremo i nostri rapporti di comunicazione. Molte cose cambieranno. Le nostre città cambieranno. E allora ci saranno i temi come il risparmio energetico, il corretto rispetto dei diritti. Vorremmo che queste cose fossero raccontate, attraverso uno spot, nel modo più interessante possibile”.

Le info e dettagli per partecipare sono nel bando pubblicato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito web del Corecom della Toscana e su quello del Consiglio Regionale, alla sezione avvisi, gare e concorsi.