Trenitalia, per la riapertura delle scuole arriva il decimo treno Rock

Treno Rock

Trenitalia si fa trovare pronta in vista della riapertura delle scuole e domani 15 settembre, entrerà in servizio sui binari della Toscana un nuovo treno Rock. Si tratta del decimo treno dei 29 Rock destinati alla nostra regione.

Il nuovo treno domani effettuerà anche due servizi scolastici sulla linea Firenze – Pisa. Al mattino in partenza da Empoli alle 7:16 diretto a Firenze SMN e successivamente da Firenze SMN alle 13:16 per Pisa Centrale.

“Il rinnovo dei treni- spiega l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli – , insieme agli investimenti infrastrutturali, è una priorità e va nella direzione che ci siamo prefissi: alleggerire il traffico su gomma e tutelare l’ambiente. Oggi però, l’arrivo del decimo treno Rock in occasione della riapertura delle scuole, è un segnale forte dell’impegno che ci stiamo mettendo perché il rientro dei ragazzi in classe avvenga nel mondo più sicuro ed efficiente possibile”

Il piano di Trenitalia per le scuole

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) oltre al nuovo treno Rock in accordo con le Prefetture e l’assessorato ai trasporti della Regione Toscana ha programmato una serie di attività straordinarie per la ripresa dell’anno scolastico.

Oltre a variare la composizione di alcuni treni in funzione della domanda stimata ha predisposto, a supporto dell’offerta ordinaria: treni pronti a partire nelle stazioni di Montevarchi, Empoli, Pistoia e Prato in caso di affollamento non previsto.

18 autobus straordinari a sussidio dei treni scolastici sulle linee Empoli-Siena, Firenze-Borgo San Lorenzo, Firenze-Faenza, Lucca-Aulla e Siena-Chiusi.

Ulteriori autobus, da attivare sempre in caso di affollamento oltre le previsioni, pronti nelle stazioni di Siena, Castelfiorentino, Grosseto, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Firenze, Empoli, Cecina, Prato, Lucca, Piazza al Serchio, Castelnuovo Garfagnana e Faenza.

Personale di assistenza sarà presente nelle stazioni di: Pistoia, Asciano Monte Oliveto, Rufina, Fornaci di Barga, Borgo a Mozzano, Montecatini Terme, Prato Centrale, Pescia, Empoli, Castelfiorentino, Poggibonsi, Firenze San Marco Vecchio e Montevarchi.

Si ricorda che su tutte le corse l’occupazione prevista dalle norme è dell’80% dei posti totali (seduti e in piedi).

Le caratteristiche del Rock

Il Rock è un treno a doppio piano ed alta capacità: 160 km/h di velocità massima con oltre 600 posti a sedere, maggior spazio per i viaggiatori nelle sedute, finestrini più grandi per ammirare le bellezze del belpaese, portale intranet, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. È dotato di 50 videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza ed informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato. Ha 9 posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione e bagagliere.

Il Rock è un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo, caratterizzano l’impronta ecologica del treno Rock.

Per i passeggeri a ridotta mobilità sono presenti 4 postazioni collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno. I mezzi sono costruiti in modo facilitare salita e discesa delle persone diversamente abili.