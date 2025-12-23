La festa di Natale a sorpresa per i piccoli pazienti del Meyer: gli operatori sanitari diventano ballerini

Ospedale pediatrico Meyer - © Fondazione Meyer

C’è chi trascorrerà il Natale in ospedale, come i piccoli pazienti dell’ospadale pediatrico fiorentino Meyer. Per regalare un po’ di leggerezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, alcuni operatori sanitari hanno improvvisato una festa, con balli e canti.

Un pomeriggio qualunque diventato all’improvviso più allegro: il personale del Meyer si è riunito in un flash mob natalizio, ballando tutti insieme con entusiasmo seguendo una coreografia. L’idea è nata dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Meyer e i primi a raccoglierla sono stati gli operatori della Pediatria medica A, della Chirurgia pediatrica e delle Neuroscienze.

L’allegria è contagiosa, si sa, e così l’iniziativa ha coinvolto tanti altri professionisti dell’ospedale, uniti dal desiderio di far sentire meno sole le persone che stanno vivendo un momento così difficile. Una danza allegra, che ha regalato sorrisi e attimi di spensieratezza.