Asta da record per Artemisia Gentileschi: l’autoritratto dipinto a Firenze venduto per 5,69 milioni di dollari

Christie’s ha battuto all’asta a New York un raro dipinto dell’artista raffigurata nei panni di Santa Caterina d’Alessandria, raddoppiando le stime di partenza

/ Clara D'Acunto
Artemisia Gentileschi – Self-Portrait as Saint Catherine of Alexandria - © Christie's

Uno dei cinque autoritratti di Artemisia Gentileschi dipinto a Firenze nella prima metà del Seicento è stato venduto da Christie’s a New York per 5,69 milioni di dollari. È un raro dipinto dell’artista raffigurata nei panni di Santa Caterina d’Alessandria.

Un nuovo record per Artemisia, una delle massime esponenti del Seicento italiano valorizzata in maniera crescente negli ultimi anni dal mercato dell’arte. La vendita recente ha infatti raddoppiato le stime di partenza – 2,5-3,5 milioni di dollari – e superato il precedente primato all’asta, quando un suo quadro, “Lucrezia”, nel 2019 da Artcurial a Parigi venne battuto a 5,25 milioni di dollari.

I cinque autoritratti

Il quadro passato oggi di mano è uno dei cinque autoritratti di Artemisia. Sarebbe il primo della serie, dipinto nel periodo fiorentino, dal 1613 al 1620, dalla figlia di Orazio Gentileschi, .

Ritrae una giovanissima Artemisia nei panni della Santa, che tiene in mano la palma del martirio e la ruota dentata. Gli aspetti religiosi, tipici dell’iconografia tradizionale, mettono ancora più in risalto lo sguardo vivo e fermo della giovane come a mostrare la sua autodeterminazione come donna e artista.

L’autoritratto, recentemente in prestito al Nasjonalmuseet di Oslo, sarà anche richiesto per la mostra “Artemisia Gentileschi: The Triumph of Painting” prevista per febbraio 2028 alla Nivaagaard Collection in Danimarca.

L’asta da record è solo uno delle ultime affermazione del valore dell’artista, per decenni trascurata da una critica attenta soprattutto al Barocco rappresentato da artisti uomini.  L’acquisto Oltreoceano ha coinciso anche con l’annuncio che la National Gallery di Washington ha acquistato un altro dipinto importante di Artemisia, “Maria Maddalena in estasi”, realizzato intorno al 1625. Il dipinto verrà esposto al pubblico dalla fine di febbraio ed è considerato uno dei massimi esempi della sua maturità artistica, accostato a un’opera di Caravaggio del primo Seicento.

 

 

