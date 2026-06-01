Boxe: Martina Righi campionessa europea Ebu Gold nei pesi superpiuma

Martina Righi campionessa europea Ebu Gold - © Federazione pugilistica italiana /Facebook

La pugile fiorentina Martina Righi ha conquistato ad Arenzano, in Liguria, il titolo europeo Ebu Gold dei pesi super piuma superato la campionessa in carica, la spagnola Almudena Alvarez. Una vittoria con cui l’atleta toscana si conferma tra le protagoniste della boxe a livello internazionale.

“Un orgoglio per Firenze” ha commenta l’assessora allo sport di Palazzo Vecchio Letizia Perini che ha fatto i complimenti alla pugile di casa per lo straordinario traguardo che è “il risultato di anni di sacrifici, allenamenti, determinazione e passione per uno sport impegnativo come la boxe”.

Un orgoglio per Firenze e per lo sport

“Martina – ha aggiunto Perini – rappresenta al meglio i valori dello sport: impegno, costanza, coraggio e capacità di non arrendersi mai. La sua storia, fatta di lavoro, passione e dedizione, è un esempio positivo per tanti giovani, e soprattutto tante giovani, e per tutta la comunità sportiva cittadina. Questa vittoria porta il nome di Firenze sul tetto d’Europa e conferma anche il grande momento del pugilato cittadino. Dopo il prestigioso successo ottenuto nei giorni scorsi da Paolo Bologna, arriva un altro risultato di altissimo livello che porta Firenze sotto i riflettori della boxe nazionale e internazionale. Un segnale importante della qualità del lavoro svolto nelle nostre palestre e dalle società sportive del territorio”.

Perimi rivolge poi “un pensiero speciale a tutte le persone che hanno accompagnato Martina in questo percorso, un risultato di questo livello nasce sempre da un grande lavoro di squadra: dal maestro Simone Rossetto, che l’ha seguita nella preparazione tecnica verso questo appuntamento europeo, a Jobel De Castro, che ne ha curato la preparazione atletica. È anche grazie alla competenza e alla passione di tecnici, società sportive e palestre che si costruiscono successi come questo”. “

Martina ha sempre dimostrato un forte legame con la città – ha concluso – che ha rappresentato con orgoglio anche partecipando al corteo del Calcio storico Fiorentino nel ruolo di Leggiadra Madonna”.