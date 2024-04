Calcio, i 70 anni di Giancarlo Antognoni eterno 10 della Fiorentina

Giancarlo Antognoni

Gianni Brera scrisse di lui: “Il ragazzo che gioca guardando le stelle“. Il futuro di Giancarlo Antognoni, che oggi, 1 aprile, festeggia 70 anni era già scritto nel firmamento del football. Campione del mondo in Spagna 1982 ma soprattutto eterno numero 10 della Fiorentina.

Centrocampista di grande classe, tra il 1972 e il 1987 Antognoni ha giocato 341 partite (429 se si contano tutte le competizioni) con la maglia viola, segnando 61 reti. Nel 1976 Antognoni vinse la Coppa Italia con la Fiorentina. Vanta 73 gare in azzurro: è il giocatore della Fiorentina con più presenze in nazionale. Sette le reti realizzate con l’Italia.

La bandiera viola per eccellenza

Antognoni, con il suo attaccamento alla squadra del cuore, ha rappresentato quello che in tempi più recenti è stato Francesco Totti per la Roma. Negli anni Settanta e Ottanta l’idolo assoluto dei tifosi della Fiorentina, la squadra in cui ha sempre giocato, senza contare gli inizi nel Torino e poi ad Asti.

Una vita la sua di grandi soddisfazioni “ma uno dei due rimpianti della mia carriera è stato di non aver potuto giocare la finale in Spagna“, ha ricordato in questi giorni il numero 10 per eccellenza. Nel 2018 il giusto inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano come “veterano italiano“.

Antognoni e Batistuta alla presentazione del nuovo stadio Franchi

La mostra a Villa Arrivabene

Da martedì 2 aprile, e fino a giovedì 4 aprile, nella sala Libero Beghi in Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2 a Firenze, sarà in esposizione la nuova mostra in onore di Antognoni per festeggiare i 70 anni del Capitano della Fiorentina .