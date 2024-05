Calcio storico, tutto esaurito per le semifinali Verdi-Azzurri e Rossi-Bianchi

Il sorteggio del Calcio storico fiorentino per il torneo 2024

Tutto pronto per le due semifinali del Calcio Storico Fiorentino in programma l’1 e 2 giugno. Sabato sul sabbione di Santa Croce si affronteranno i Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 2 giugno ci sarà la seconda semifinale che vedrà scontrarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro i Bianchi di Santo Spirito. L’appuntamento per entrambe le partite è alle 18 mentre la finale sarà sabato 15 giugno. Un calendario anticipato per questa antica tradizione fiorentina a causa delle elezioni comunali in programma a Firenze e del possibile ballottaggio proprio in occasione di San Giovanni. I biglietti per le due semifinali sono andati esauriti in poco tempo.

Il corteo storico della Repubblica Fiorentina partirà alle 15,45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria.

Come Magnifici Messeri verranno omaggiati calcianti del passato. Per sabato 1° giugno Gabriele Ceccherelli detto Zena e Gianluca Lapi. Per domenica 2 giugno Alessandro Franceschi detto Ciara e Maurizio Barni. Il palio, invece, è stato realizzato da Alberto Bertini di Be Art. I paliotti sono stati realizzati dagli studenti del Liceo artistico Alberti – Dante, sezione grafica. I paliotti sono stati disegnati da Sara Frasassi.

Anche quest’anno ci sarà la diretta televisiva. Le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, su Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80. Mentre Dazn garantirà la diretta nazionale.