Calendario scolastico: la Toscana torna in classe il 15 settembre. Ultima campanella il 10 giugno

Scuola - © Taylor Flowe, Unsplash

L’estate è ancora nel vivo ma si avvicina il momento di riaprire i libri per migliaia di studenti e studentesse della Toscana.

La prima campanella dell’anno scolastico suonerà nella nostra regione martedì 15 settembre; lo stesso giorno entreranno in classe anche in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia.

Gli alunni della provincia autonoma di Bolzano saranno i primi in assoluto a rientrare in aula il 7 settembre; il 10 settembre toccherà a Veneto, Trentino e Valle d’Aosta. Lunedì 14 settembre sarà invece la volta di un consistente gruppo di regioni tra cui Liguria, Lombardia e Umbria. Tra i banchi si tornerà invece leggermente più tardi al Sud e nelle isole: Abruzzo, Basilicata e Sardegna ripartiranno il 16 settembre, mentre gli ultimi in Italia a riprendere le lezioni saranno gli studenti pugliesi, giovedì 17 settembre.

L’anno scolastico della Toscana si concluderà il 10 giugno, giorno dell’ultima campanella condiviso con Piemonte e Sicilia.

Mentre l’8 giugno, toccherà agli alunni e alle alunne di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria e della provincia autonoma di Trento. Poi il 9 giugno l’ultima campanella dell’anno scolastico suonerà per l’Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Molise, la Valle D’Aosta. I penultimi ad andare in vacanza saranno gli studenti veneti, il 12 giugno, e infine, il 16, quelli della provincia autonoma di Bolzano.

In quasi tutte le regioni le scuole dell’infanzia chiuderanno il 30 giugno 2027, fatta eccezione per il Friuli Venezia Giulia dove le attività termineranno il 26 giugno e la provincia autonoma di Trento, il 30 luglio.

Festività e vacanze per l’anno scolastico 2026-2027

Durante l’anno scolastico le attività sono sospese nelle seguenti date per le festività nazionali:

1 novembre: Tutti i Santi

8 dicembre: Immacolata Concezione

25 dicembre: Santo Natale

26 dicembre: Santo Stefano

1 gennaio: Capodanno

6 gennaio: Epifania

28 marzo: Pasqua

29 marzo: Lunedì dell’Angelo

25 aprile: Festa della Liberazione

1 maggio: Festa del Lavoro

2 giugno: Festa della Repubblica

Festa del Patrono (secondo la data del Comune)

I periodi di vacanza prolungata sono:

Vacanze natalizie : da giovedì 24 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 compresi.

: da giovedì 24 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 compresi. Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 compresi.

Nota bene: il 30 novembre, Festa della Toscana, le scuole restano aperte e le lezioni si svolgono regolarmente.