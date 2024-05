Un Festival di Sanremo tutto toscano: Carlo Conti alla conduzione per i prossimi due anni

Carlo Conti - © Andrea Raffin

Dopo giorni e giorni in cui si sono susseguite voci di corridoio, avallate anche da Fiorello nel suo programma televisivo, è arrivato l’annuncio ufficiale: Carlo Conti è il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Per i prossimi due anni (2025 e 2026) Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo.

Si tratta di un ritorno al Festival per Conti che aveva già condotto Sanremo per tre edizioni dal 2015 al 2017.

La decisione dei vertici aziendali della Rai è stata unanime. Questo il comunicato ufficiale: “Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità.”

Conti prende il posto di Amadeus, che ha condotto il Festival di Sanremo per cinque edizioni, tra il 2020 e il 2024, che hanno avuto un enorme successo a livello di ascolti.

Sarà un’impresa ardua eguagliare i numeri del suo predecessore ma il direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità.

Queste le prime dichiarazioni di Carlo Conti: “I Conti tornano! Dopo sette anni cercherò di riprendere in mano il lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Il primo a scrivermi è stato Fiorello. RIngrazio per tutto l’affetto che mi hanno dato le persone della Rai. Sarà per i prossimi due anni, il 2025 e il 2026, sarà un bel modo per festeggiare i miei 40 anni in Rai. Da oggi penserò al regolamento, poi inizierò ad ascoltare le canzoni e inizierò a pensare alla squadra sul palco. Non credo che Pieraccioni e Panariello saranno una presenza fissa, cercherò come sempre di alternare gli ospiti”.

Carlo Conti – © Paolo Lo Debole