Ultimi ritocchi prima dei corsi mascherati. Saccardi: “Eccellenza della Toscana”

Saccardi a Viareggio

Fervono i preparativi nella Cittadella del Carnevale di Viareggio alla vigilia del primo febbraio, giorno della prima sfilata sul lungomare di Viareggio. Nei sedici hangar si lavora senza sosta, rifinendo i particolari delle monumentali macchine sceniche viaggianti fatte di ferro, argilla e gesso, carta di giornale e colla, il tutto supportato da strutture meccaniche e impianti audio-luci. In questo clima di attesa e operosità, la presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi ha incontrato i maestri della cartapesta e la presidente della Fondazione Marialina Marcucci.

Saccardi a Viareggio con Marcucci

“È la prima volta che visito questo luogo quasi magico, dove artisti, artigiani, ingegneri e tecnici trasformano una lettura della realtà in carri e creano uno spettacolo straordinario – commenta la presidente – È una delle eccellenze della Toscana conosciute nel mondo. Questi hangar sono un crogiolo di lavoro, fantasia e intelligenza, dove l’immaginazione cammina di pari passo con la riflessione. Tutti dovrebbero visitarli almeno una volta, così come il Museo del Carnevale, un patrimonio unico che racconta la storia del Carnevale di Viareggio dal 1873 fino al 2001, anno di inaugurazione della Cittadella, mostrando l’evoluzione dell’evento e il lavoro degli artisti”.

La presidente Marcucci le ha regalato la spilla “Burlamacco”, immagine ufficiale del Carnevale di Viareggio e simbolo della città, creata da Uberto Bonetti nel 1931. “Il Carnevale di Viareggio – ha detto – è ogni anno un grande luogo di informazione e di denuncia, ma anche di speranza. Raccontare ciò che accade e immaginare ciò che accadrà fa bene a tutti: generazioni, famiglie, nonni, bambini, adulti. Durante quei giorni si respira un’atmosfera di speranza e di pace, che nutre l’animo e rafforza la comunità”.

I sei corsi mascherati

Fino al 21 febbraio, saranno sei i corsi mascherati sui viali a mare. I giganti di cartapesta, daranno vita a uno dei grandi eventi culturali italiani, che ogni anno richiama oltre 600mila visitatori da tutto il mondo.

La satira, l’attualità e la denuncia sociale sfileranno in diverse forme. Verranno affrontati i temi della guerra, poi ambiente, potere, finanza, identità, sempre con l’intelligenza di raccontare il presente con ironia, forza teatrale e immaginazione.

Carnevale Viareggio 2026