Cento anni di passione viola: il Teatro Niccolini si prepara alla grande festa

Solo-per-la-maglia

Un secolo di storie, batticuori, campioni e maglie sudate che hanno fatto la storia non solo di una squadra, ma di un’intera regione. Firenze e la Toscana si preparano a celebrare il centenario della Fiorentina con “Solo per la Maglia“, l’evento speciale in programma venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 19:00, nella cornice del Teatro Niccolini.

La risposta dei tifosi e degli appassionati è stata travolgente: i biglietti sono quasi esauriti e restano ormai pochissimi posti disponibili per assistere a una serata che si preannuncia indimenticabile.

Un parterre di leggende sul palcoscenico

Il Niccolini si trasformerà in un vero e proprio scrigno dei ricordi. Attraverso racconti intimi, immagini inedite e filmati d’epoca, sul palco sfileranno decine di protagonisti che hanno scritto le pagine più gloriose del club. Dopo la consegna dei premi speciali a due icone assolute come Giancarlo Antognoni e Borja Valero, la lista degli ospiti che hanno confermato la loro presenza è un vero e proprio viaggio nel tempo.

Calcheranno il palco ex campioni e figure storiche del calibro di Cesare Prandelli, Giovanni Galli, Claudio Merlo, Luciano Chiarugi, Alberto Di Chiara ed Emiliano Bigica, affiancati dai custodi della memoria dei grandi del passato, come Carlos Botelho (figlio dell’indimenticato Julinho) e i discendenti di figure mitiche come Niccolò Menti e Armando Segato (rappresentato dalla figlia Cristiana). Un legame, quello tra questi campioni e la Toscana, che il tempo non ha mai scalfito.

Non solo Fiorentina: il Gonfalone d’Argento a “Stadio”

La serata sarà anche l’occasione per un importante riconoscimento istituzionale. Il Consiglio regionale della Toscana consegnerà infatti il Gonfalone d’Argento, una delle massime onorificenze del territorio, al quotidiano Stadio, che proprio quest’anno festeggia gli 80 anni di attività. A ritirare il premio sarà il direttore Ivan Zazzaroni.

Come partecipare

L’ingresso all’evento è completamente gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti. Per assicurarsi gli ultimi biglietti rimasti è necessario inviare una mail il prima possibile a: teatroniccolini@firenzeonstage.com.