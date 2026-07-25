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Mondiali di scherma: la prima medaglia per l’Italia è l’argento del toscano Filippo Macchi

L’atleta di Pisa ha portato a casa l’argento nella finale del fioretto contro il ceco Alexander Choupenitch

/ Redazione
Filippo Macchi alle Olimpiadi di scherma a Hong Kong - © Eva Pavía Federazione Italiana Scherma﻿

Il toscano Filippo Macchi ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto ai Mondiali di scherma: è il primo podio per l’Italia nella rassegna in corso a Hong Kong.

La finale contro Choupenitch

Il 24enne pisano crolla contro il ceco Alexander Choupenitch in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l’avversario, che si aggiudica l’oro iridato col punteggio di 15-2.

Il fiorettista toscano aveva vinto per 15-6 la semifinale con il giapponese Kazuki Iimura e nei quarti di finale aveva sconfitt il russo Borodachev in una gara di rimonte e controrimonte decisa all’ultima stoccata (15-14).

Macchi con la squadra azzurra medaglia d’oro agli Europei di scherma Genova 2025 © BizziTeam

Macchi già nella storia della scherma

Macchi porta così a casa un risultato importante, che arriva dopo la medaglia d’oro nel fioretto a squadre maschile agli Europei di Genova 2025, messa a segno insieme ai compagni Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi.

Il toscano delle Fiamme Oro, cresciuto nel Circolo Scherma Navacchio, aveva vinto anche un argento olimpico alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

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