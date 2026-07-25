Sanità territoriale: aperta a Castiglion Fiorentino la nuova Casa di comunità

Taglio del nastro per la Casa comunità a Castiglion Fiorentino

Taglio del nastro questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, per la Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Un investimento da 1,8 milioni di euro provenienti da fondi PNRR che ha permesso di rinnovare gli spazi della struttura di via Madonna del Rivaio dotandoli di nuovi servizi che garantiscono un’offerta sanitaria sempre più vicina ai cittadini.

I nuovi spazi sono stati creati grazie all’intervento di ristrutturazione che ha interessato circa 800 metri quadrati del piano d’ingresso e permesso di allestire 7 ambulatori con sala d’attesa, segreteria medici, CUP e locali di servizio (bagni e spogliatoi per il personale), oltre alla completa climatizzazione del primo piano. Lavori che hanno ripristinato l’ingresso principale nella sua collocazione originaria.

In Toscana aperte 71 case di comunità

“Il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale è una delle sfide e delle priorità di questa giunta – ha commentato il presidente Giani – con la popolazione che invecchia, cambiano i bisogni di salute. Le case di comunità offrono una risposta, più vicino a dove uno abita, soprattutto ad anziani e malati cronici. Ma i vantaggi riguardano tutti e l’intero sistema: nelle case di comunità i cittadini potranno trovare il medico di famiglia o chi lo sostituisce, vi si potrà recare per una medicazione, per un’emergenza non grave senza affollare i pronto soccorso degli ospedale, per un visita specialistica o un esame di diagnostica di base. La presenza di medici di varia specialità e la telemedicina aiuterà i consulti, facendo sì che dalla casa di comunità non si esca solo con una ricetta ma con una risposta o comunque una presa in carico”.

“Con i fondi del Pnrr – conclude Giani – ne abbiamo realizzate, fino ad oggi, settantuno in tutta la regione. Più dell’obiettivo da centrare entro giugno, che era settanta. Ma è nostra attenzione andare ancora oltre ed aprirne, da qui ai prossimi mesi e al prossimo anno, almeno centoventi o centotrenta”.

Un presidio aperto 7 giorni su 7 h24

Nella Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino prende forma il nuovo modello di sanità territoriale: una struttura aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, in grado di offrire ai cittadini un punto di riferimento sanitario continuo. Al suo interno operano professionisti sanitari e sociali che garantiscono assistenza medica continuativa, attività infermieristiche, consultorio familiare, punto prelievi, vaccinazioni, assistenza domiciliare e servizi amministrativi, farmaceutica territoriale.

Erano presenti al taglio del nastro il direttore generale Marco Torre, il direttore Zona Distretto Valdichiana aretina, Roberto Francini. Il presidente della Regione ha successivamente consegnato una targa in memoria dell’ex assessore regionale alle attività sanitarie territoriali Bruno Benigni alla sorella Carla e ai figli Gisella e Nicola: Benigni, al quale era stata intitolata nel 2016 la casa della Salute e oggi la Casa di Comunità, è stato assessore regionale dal 1983 al 1990 e successivamente (dal 1994 al 2000), consulente per la sanità della Lega nazionale delle Autonomie locali. Analogo ruolo di consulenza lo aveva svolto fino al 2010 per il sindacato Spi Cgil, contribuendo anche alla stesura del nuovo modello di assistenza per le cure primarie con le Case della salute.

“La Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino rappresenta un luogo simbolico per la sanità territoriale toscana e nazionale – sottolinea il direttore generale Asl Toscana Sud est Marco Torre –. Quella che fu tra le prime Case della Salute in Italia, oggi evolve nel modello di Casa della Comunità previsto dal DM 77/2022: una sanità capace di stare vicino ai cittadini ogni giorno, intercettando i bisogni prima che diventino emergenze e accompagnando le persone nei percorsi di cura con attenzione, umanità e continuità assistenziale. La struttura è un presidio aperto, accessibile e multidisciplinare, dove la salute si costruisce insieme come bene collettivo, attraverso relazioni, ascolto e responsabilità condivisa”.

Qui sono attivi gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta oltre alla Continuità Assistenziale (guardia medica) nella notte, nei prefestivi e festivi mentre la Continuità Assistenziale Pediatrica è aperta nei giorni festivi. Nella struttura è operativo anche il PIR (Punto di Intervento Rapido), ambulatorio avanzato dedicato alle prestazioni sanitarie non differibili, accessibile a chiunque si rivolga alla struttura, preferibilmente tramite il numero dedicato 116117.

Sono inoltre attivi quattro ambulatori specialistici (cardiologia, pneumologia, diabetologia e neurologia) corredati dei dispositivi utili per dare una una risposta diretta alle patologie croniche più diffuse con sedute programmate mensilmente e prenotabili attraverso medico di medicina generale o tramite Cup.