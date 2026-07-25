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Maltempo: allerta arancione per rischio temporali in tutta la Toscana

L’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani, domenica 26 luglio. Possibili anche forti raffiche di vento e grandinate

/ Redazione
Temporale

Un’ondata di maltempo è in arrivo su tutta la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio temporali valida dalla mezzanotte oggi sabato 25 luglio alle 14 di domani domenica 26 luglio.

Possibili rovesci con vento e grandine

In particolare occorre considerare che dalle prime ore della prossima notte sono possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione con inizio durante la notte e fino alle prime ore del mattino. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.

Il sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità.

Nel corso della mattina di domani invece la tendenza sarà a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione.

Per tutti gli aggiornamenti l’invito è quello di consultare il sito della Regione Toscana.

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