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Cento anni di Festa dell’Uva di Impruneta: cinque mostre per festeggiare la storica manifestazione

Un percorso di immagini, volti e memorie attraversa i luoghi simbolo del paese e racconta la creatività e l’ingegno dei quattro rioni imprunetini

/ Redazione
La Festa dell’Uva a Impruneta

La Festa dell’Uva di Impruneta compie cento anni e festeggia il centenario con cinque mostre celebrative: un itinerario diffuso che attraversa i luoghi simbolo del paese e che racconta, attraverso immagini, oggetti e testimonianze, la creatività e l’ingegno dei quattro rioni e dei rionali imprunetini.

Il percorso espositivo

Il viaggio parte dal Loggiato del Pellegrino, in Piazza Buondelmonti, dove un tributo dedicato ai protagonisti della Festa ripercorre cento anni di innovazione e tradizione. Qui sono esposti venti “Personaggi”, cinque per ciascun rione, raccontati attraverso profili, progetti, disegni, modelli e storie: istantanee delle persone che hanno dato – e continuano a dare – tutto alla Festa. Nello stesso spazio sono visibili le coppe in cotto imprunetino realizzate dagli artisti del territorio con la collaborazione delle fornaci locali, e il bozzetto originale dell’Etichetta d’Autore firmato dal maestro Roberto Innocenti.

Proseguendo in Piazza Buondelmonti, presso la Sala San Giuseppe del Circolo Cattolico, si trovano i ritratti dei protagonisti della Festa: volti, emozioni e attese che raccontano il mese di settembre dal punto di vista dei rionali.

Le mostre per il centenario della Festa dell’Uva di Impruneta

Il percorso continua alla Società Corale di Mutuo Soccorso, in Via Vittorio Veneto, dove una linea temporale visiva ripercorre, giorno per giorno e notte per notte, il lavoro dei rionali: un racconto per immagini che restituisce la fatica, la dedizione e l’entusiasmo che precedono la sfilata.

Dalla storia passata alle generazioni future

In Piazza Buondelmonti, il Museo della Festa dell’Uva accoglie costumi, oggettistica, accessori, dipinti e manufatti originali provenienti dalle edizioni passate e presenti, offrendo un viaggio nella storia creativa dei rioni e nella memoria collettiva della comunità.
Infine, in Via della Croce, presso la Sala Giovani della Casa del Popolo, sono esposti i progetti realizzati dalle classi della scuola primaria dell’Istituto Primo Levi di Impruneta-Tavarnuzze: un percorso guidato dai docenti e dai rionali che ha portato i bambini a immaginarsi progettisti della sfilata dei carri, dando vita a disegni, modellini, storie e perfino colonne sonore.

“Un’iniziativa affascinante: i bambini hanno immaginato di essere progettisti della sfilata dei carri, realizzando disegni, modellini, storie e colonne sonore. Un’eredità preziosa che permetterà loro, fra pochi anni, di continuare a innovare e migliorare la Festa dell’Uva” ha sottolineato il presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi.

“Come amministrazione ringrazio di cuore ogni volontario dell’Ente Festa dell’Uva per il bellissimo lavoro svolto e per l’impegno che stanno mettendo in questo anniversario così importante per il nostro territorio” ha aggiunto il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini.

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Come visitare le mostre

Le mostre celebrative del Centenario saranno visitabili il giovedì, il sabato e la domenica dalle 17 alle 19, mentre l’esposizione dei lavori dei bambini allestita alla Casa del Popolo resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, così da permettere a residenti e visitatori di percorrere l’intero itinerario in qualsiasi momento della settimana.

La Festa dell’Uva culminerà poi nel grande evento di domenica 27 settembre quando Piazza Buondelmonti si animerà con le sfilate e i grandiosi carri allegorici costruiti dai volontari dei 4 rioni del paese.

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