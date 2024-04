Chiara Francini porta la sua Campi in prima serata su Rai 1. Al debutto questa sera”Forte e Chiara”

Chiara Francini

L’attrice toscana debutterà questa sera in diretta su Rai 1 con “Forte e Chiara”. Il titolo dello show riprende il titolo del libro autobiografico e dello spettacolo che ha portato Chiara Francini in tournée in giro per l’Italia, questa sera ritroveremo l’attrice e conduttrice toscana su Rai1 in una produzione della direzione Intrattenimento Prime time in collaborazione con Ballandi, a Viale Mazzini.

“Forte e Chiara” sarà un racconto schietto, reale e frizzate di Francesca, scrittrice, conduttrice e attrice, la ragazza di Campi, reduce della co-conduzione della 73/a edizione del Festival di Sanremo, dal talento istrionico sarà lo specchio di tante donne normali e straordinarie, cresciute come lei in provincia, abituate ad una vita normale e straordinaria . “Mi hanno lasciato massima libertà” ha dichiarato Francini nella conferenza stampa di presentazione dello show- “racconto della mia vita straordinaria, ma normale, come quelle della maggior parte di noi, in cui tutti potranno riconoscersi”.

Francini porterà sul palco la sua identità di comica e donna toscana, ci saranno sua madre, le sue amiche di Campi e il suo gatto Rollone ma nella prima punta di questa sera non potevano mancare alcuni ospiti speciali, tre amici dell’attrice che con lei hanno condiviso pezzi di vita e carriera: Conti, Panariello e Pieraccioni, con quest’ultimo la Francini è stata recentemente nelle sale cinematografiche con “Pare parecchio Parigi”.

Tre prime serate dove non ci saranno solo risate. Stasera con lei anche il cardinale Gianfranco Ravasi: “In questo spettacolo si parla di vita, di provincia, di donne, di giovani, e quindi io credo che non ci sia niente di più attuale di vedere una donna che si confronta con un uomo di chiesa su questi temi – ha detto la Francini – Il cardinal Ravasi è un uomo di profondissima cultura ma è un uomo che ha avuto sempre un occhio attentissimo alle donne e alla questione femminile”.