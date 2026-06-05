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Cinque Vele 2026: ecco la mappa del mare più bello in Toscana

Presentata la nuova guida di Legambiente e Touring Club Italiano. La nostra regione conquista quattro riconoscimenti per la sostenibilità e la gestione ambientale, tutti concentrati nella provincia di Grosseto

/ Marta Mancini
Isola del Giglio - © Marta Mancini

La Toscana si conferma tra le mete d’eccellenza per il turismo sostenibile e la tutela del territorio anche nell’estate 2026. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e nell’ambito della Venice Climate Week, Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato a Venezia la nuova edizione della guida “Il Mare più bello”.

Tra le 30 località italiane premiate con il massimo riconoscimento delle Cinque Vele, assegnato a quelle realtà che abbinano una gestione virtuosa dei territori a concrete strategie di adattamento alla crisi climatica, la nostra regione ne conquista ben quattro. La Toscana si posiziona così al terzo posto della classifica nazionale, subito dietro a Sardegna e Puglia.

Il primato della provincia di Grosseto

Punta Rocchette, Castiglione della Pescaia

Tutte e quattro le località insignite delle Cinque Vele si trovano in Maremma: Castiglione della Pescaia (che si conferma stabilmente nella top ten nazionale, conquistando il decimo posto assoluto nella classifica delle località marine d’Italia); Marina di Grosseto; Capalbio; Isola del Giglio.

Questi territori sono stati premiati per la qualità delle acque, ma anche per la capacità di offrire proposte turistiche integrate e rispettose dell’ambiente, capaci di rispondere alle sfide della crisi climatica.

Una vacanza a Cinque Vele

Non mancano le novità, per chi è alla ricerca di vacanze fatte non solo di mare e sole, ma anche di escursioni nell’entroterra con temperature più miti, quest’anno la guida con la rubrica “Una vacanza a Cinque Vele” racconta anche come le località si stanno adattando alla crisi climatica promuovendo vacanze che vanno anche in questa direzione.

Tra i venti itinerari selezionati a livello nazionale, la Maremma toscana spicca con due proposte: il Giardino dei Tarocchi, nel comune di Capalbio, e la Riserva naturale del Lago di Burano, meta ideale per gli appassionati di natura e per le attività di birdwatching.

Il Giardino dei Tarocchi

La classifica nazionale

Regina dell’estate 2026 legata al mare è Pollica (SA) che guida la classifica delle località marine a Cinque Vele, seguita da Baunei (NU), (che l’anno scorso era quarta), da Otranto (LE), (che l’anno scorso era decima), da Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (SA), Nardò (LE), San Teodoro (SS), S. Teresa di Gallura (SS), Cabras (OR), Castiglione della Pescaia (GR).

Per quanto riguarda i laghi, nella classifica 2026 delle località lacustri a Cinque Vele primeggia ancora una volta il Lago di Molveno (TN) in Trentino Alto Adige, seguito da Lago del Mis (BL) in Veneto e dal Lago di Monticolo (BZ). Nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno (Aq) in Abruzzo in settima posizione.

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