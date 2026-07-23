Trasporto pubblico, la guida delle vacanze per scoprire la Toscana in bus

bus Miliani_ autolinee toscane_1 – dimensioni grandi - © Miliani

Scoprire la Toscana in bus, da un luogo di vacanza all’altro, senza usare l’auto. È l’obiettivo di At-Autolinee toscane che ha avviato la distribuzione di migliaia di mappe turistiche attraverso un’ampia rete di diffusione che coinvolge uffici di informazione turistica, Pro Loco, amministrazioni comunali, associazioni di categoria del comparto ricettivo e strutture alberghiere

Il progetto più ampio si chiama Destination Tuscany e , come spiega l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, “dimostra come il trasporto pubblico possa e debba essere anche un motore di valorizzazione del territorio perché scegliere il mezzo pubblico per scoprire le bellezze della nostra regione non è solo una scelta ecologica, ma diventa un modo nuovo, più lento e consapevole, di vivere l’esperienza di viaggio. Un modo per “connettere alle grandi città d’arte, meta di turismo da tutto il mondo, anche i borghi più piccoli e autentici, la costa e le aree interne. Pragmatica e utile la scelta di fare una guida bilingue e con contenuti digitali”.

Un invito ad utilizzare il trasporto pubblico arriva anche dall’assessore regionale al turismo Leonardo Marras:“L’accoglienza di chi sceglie la Toscana come meta del proprio viaggio passa anche dalla qualità e dal livello dei servizi messi a disposizione. Un plauso quindi all’iniziativa di Autolinee Toscane sia dal punto di vista ambientale, con l’invito rivolto ai visitatori ad utilizzare il trasporto pubblico al posto dell’auto privata, che da quello turistico, con un programma di visite ad hoc nei vari territori della nostra regione. Destination Tuscany’si propone come uno strumento per una fruizione sostenibile e autentica della Toscana e si inserisce in un quadro di collaborazione tra istituzioni e operatori per valorizzare il territorio”.

Un viaggio lungo tutta la regione

Con oltre 1.000 linee e circa 34.000 fermate distribuite in tutta la Toscana, la rete pubblica consente di raggiungere molti luoghi di interesse. “La nostra iniziativa – spiega Franco Middei, Amministratore Delegato di at – autolinee toscane – nasce dalla convinzione che il trasporto pubblico possa diventare parte integrante dell’esperienza di viaggio. Possiamo dire che oltre la metà delle nostre fermate si trova in punti iconici e “instagrammabili” della Toscana: centri storici, siti culturali, spiagge, aree naturalistiche o borghi, che consentono di trasformare l’autobus in uno strumento concreto per vivere il territorio in modo sostenibile, sia sul piano ambientale che economico, anche in estate”.

La mappa, in doppia lingua (italiano ed inglese), propone itinerari attraverso alcune delle destinazioni più rappresentative della Toscana, dai grandi luoghi d’arte come Piazza del Campo a Siena, Piazza Grande ad Arezzo, Piazza dei Miracoli a Pisa e Piazzale Michelangelo a Firenze, ai suggestivi borghi di Greve e Panzano in Chianti, Montepulciano, Suvereto, Pitigliano, Barga e Poppi, fino alle località della costa[ come Forte dei Marmi, Golfo di Baratti, Parco della Sterpaia, Spiaggia di Cavoli all’Isola d’Elba, Isola del Giglio e quindi il Santuario di Montenero a Livorno e il Parco di San Rossore a Pisa.

Quattro percorsi

La mappa suggerisce al viaggiatore idee di viaggio e quattro percorsi tematici, denominati rispettivamente “Sosta tra i vigneti”, “Via del Rinascimento”, “Toscana lenta” e “Fughe al mare” – pensati proprio per valorizzare le diverse anime della regione.

Nella guida trovano infatti spazio anche tutte le informazioni utili per organizzare il viaggio, dalle modalità per pianificare gli spostamenti con l’app at bus, all’acquisto dei biglietti, fino ai sistemi di pagamento disponibili a bordo, alle indicazioni dedicate ai servizi estivi e ai collegamenti verso le principali località turistiche.