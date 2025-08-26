“Coni di stelle” al Planetario di Firenze si guarda il cielo mangiando un gelato

- © AstroStar

Il Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze accoglierà bambini e famiglie per il tradizionale appuntamento ‘Coni di Stelle’, nuovo ciclo di incontri per viaggiare nello spazio e nel tempo sotto la guida di astrofisici esperti, realizzato in collaborazione con Sammontana.

Gli incontri in calendario intendono avvicinare il pubblico di giovani e adulti all’astronomia, mediante un coinvolgente approccio interdisciplinare.

Primo appuntamento sarà il 3 settembre con “Gli astri di Hogwarts”, evento dedicato ad Harry Potter a cura di Sacha Barion, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica.

Il 10 settembre verrà trattata “L’astrofisica nell’antichità”, a cura di Domitilla Tapinassi, planetarista della Fondazione: la storia della comprensione dei meccanismi celesti è strettamente legata alla nascita di un calendario basato sui cicli stagionali e lunari e, quindi, allo sviluppo dell’agricoltura.

Il 17 settembre Emiliano Ricci, giornalista e scrittore scientifico e Silvia Giomi, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica, terranno l’incontro su “Il cielo invisibile: alla scoperta dell’Universo nascosto”, viaggio nella storia della radioastronomia, dalle onde radio ai raggi gamma, fino ai raggi cosmici, ai neutrini e alle onde gravitazionali, per scoprire come le tecnologie moderne svelano i fenomeni più estremi e misteriosi, aprendo nuove prospettive sulla natura dell’Universo.

Il 24 settembre ci sarà ‘Cosmologia’ a cura di Ruggero Stanga consulente scientifico della Fondazione Scienza e Tecnica. Nell’antichità, le osservazioni ad occhio nudo erano l’unica fonte di informazione: le prime cosmogonie si svilupparono, infatti, in un contesto mitologico-religioso e solo col passare del tempo furono disponibili appositi strumenti, per ricostruire la storia del cosmo.

Silvia Giomi e Veronica Calzone, storica dell’arte, terranno l’ultimo appuntamento il 1 ottobre dal titolo “Non deluderci, Luna! Il meraviglioso oltre la Terra”, con un approccio tra arte e astronomia. Fin dall’alba della civiltà, la Luna è stata specchio dei desideri, musa di poeti e pittori, ma anche banco di prova per la curiosità scientifica.

“Grazie alla collaborazione con Sammontana – commenta Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica -, al termine degli appuntamenti serali, i visitatori riceveranno un gelato, che richiama, nel nome, le stelle, protagoniste dell’attività in Planetario. Un incontro tra due esperienze sensoriali, sotto il cielo dell’estate”.

Tutti gli incontri iniziano alle 21.

Coni di stelle