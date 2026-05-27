“Rigenera”, a Prato il corso intensivo sulla circular economy nella moda e nel tessile

La summer school “Rigenera”

Progetto “Rigenera”: formarsi nel campo della sostenibilità del tessile e della moda

Arriva dal distretto del tessile pratese un’opportunità formativa rivolta ai giovani: il Museo del Tessuto promuove infatti la prima edizione di “RIGENERA – Educational Tour alla scoperta della moda sostenibile”, un percorso che pone al centro i temi della sostenibilità ambientale e della circolarità nella moda e nel tessile. Il distretto pratese legato al tessile è infatti ancora oggi uno dei più attivi in Italia e in Europa, che affonda le radici in una lunga tradizione ma che pone sempre uno sguardo al futuro, puntando sull’innovazione e sulla formazione dei giovani.

La proposta nasce come esperienza sperimentale di “Educational Tourism” (vale a dire una forma di viaggio in cui la motivazione principale è l’apprendimento e l’arricchimento culturale o professionale), nel contesto di “EPIC” (Experience Prato Industrial Culture), progetto europeo finanziato dal Programma EUI e coordinato dal Comune di Prato, focalizzato sul fascino che il patrimonio industriale locale, legato al tessile, può esercitare sui turisti internazionali.

“RIGENERA” rappresenta uno degli assi formativi portanti di “EPIC”, per quanto riguarda l’orientamento ad un sistema produttivo complesso, verso modelli più circolari e responsabili. E’ proprio la sfida verso la sostenibiità una delle più difficili e al tempo stesso concrete e proficue per l’ambiente, quella che il tessile e la moda si trovano oggi ad affrontare.

A chi si rivolge il progetto di formazione del distretto del tessile pratese.

La Summer School “RIGENERA”, punta a coinvolgere giovani dai 18 ai 35 anni, pur restando anche aperta anche a candidature di età superiore, che verranno prese in considerazione in subordine ai posti disponibili per completare la community dei partecipanti. Il percorso è rivolto a laureati in design, economia, sostenibilità o discipline affini; giovani professionisti del settore moda e tessile; persone in transizione formativa o professionale che vogliono acquisire competenze spendibili nel settore. In linea con l’approccio di Educational Tourism, “RIGENERA” punta a consolidare la propria identità come polo d’attrazione turistico-educativo oltre i confini locali, incentivando la partecipazione di profili provenienti da fuori regione.

La selezione delle candidature idonee sarà affidata ad una commissione che valuterà i profili, in base alla qualità delle motivazioni e l’eterogeneità dei partecipanti, con l’obiettivo di creare un gruppo di “esploratori” delle possibilità di produrre nel tessile e nella moda in modo sostenibile, con un interesse reale a tradurre quanto appreso in concrete opportunità professionali. Le candidature andranno inviate via mail entro il 4 giugno 2026, seguendo le indicazioni per i documenti necessari come specificato nel bando. Qui è scaricabile il bando con tutti i dettagli. Le info sono inoltre consultabili sul sito del Museo del Tessuto (https://www.museodeltessuto.it/rigenera-educational-tour-alla-scoperta-della-moda-sostenibile/) e sul sito del progetto “EPIC” (https://www.epicprato.it/it/attivita/rigenera-prato-summer-school/pagina8439.html). Ai partecipanti selezionati sarà chiesto solo un contributo iniziale di partecipazione, mentre le lezioni, l’alloggio e i trasporti sono completamente offerti dagli organizzatori.

Il programma formativo di “RIGENERA”, tra lezioni, visite guidate e incontri con gli esperti

Il progetto RIGENERA prevede una Summer School, a Prato, di cinque giorni intensivi, dal 29 giugno al 4 luglio 2026, che comprenderà lezioni, visite in azienda, esperienze pratiche e incontri con esperti, imprenditori, designer e ricercatori chiamati a condividere esperienze e competenze dal panorama nazionale e internazionale. Il Museo del Tessuto sarà la sede principale per lezioni teoriche e talk tematici, ma buona parte delle

attività si svolgerà negli spazi produttivi del distretto e del territorio, realtà in cui la transizione verso modelli produttivi più sostenibili è in corso da tempo. Ampio spazio sarà dedicato ai modelli di business orientati alla circolarità, all’innovazione dei materiali, alle certificazioni più aggiornate, alle tecnologie digitali per una produzione più consapevole fino ad una riflessione per una comunicazione responsabile. Il programma includerà inoltre una panoramica sul turismo industriale e sul patrimonio produttivo come risorsa culturale, tema che il territorio pratese incarna in modo particolarmente significativo. I partecipanti avranno inoltre accesso alla Textile Library del Museo del Tessuto, una materioteca d’avanguardia

dove l’innovazione sposa la responsabilità ambientale. Il percorso permetterà di esplorare dal vivo le frontiere della circular economy, con un focus su fibre naturali, materiali rigenerati e finissaggi a basso impatto. Il coordinamento scientifico dell’iniziativa è affidato a Silvia Gambi, esperta internazionale di moda sostenibile, che curerà la progettazione didattica, la selezione dei docenti e la definizione delle esperienze sul campo, in collaborazione con il Museo del Tessuto.

“Siamo molto soddisfatti di organizzare per la prima volta un’iniziativa come la Summer School RIGENERA” – dichiara Fabia Romagnoli, Presidente della Fondazione Museo del Tessuto di Prato “una proposta formativa che mette in connessione e dialogo giovani talenti, professionisti ed aziende valorizzando le nostre grandi competenze in materia di sostenibilità“