Cultura, arriva il bando 2024 di Toscanaincontemporanea

Toscanaincontemporanea

Un sostegno all’arte contemporanea e a chi si adopera a sviluppare un network tra comunità e territorio e un contributo ai giovani artisti under 35 per la loro promozione e valorizzazione. Torna il bando 2024 di “Toscanaincontemporanea“: si rivolge ad enti pubblici e soggetti privati che operano in Toscana senza fini di lucro nell’ambito delle arti visive contemporanee.

Il bando si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. In questa edizione sono stati inseriti come elementi di premialità: il coinvolgimento di artisti under 35 nell’ambito delle attività del progetto, con un’attenzione particolare a chi risiede in Comuni e/o Province interessate dai fenomeni meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023.

Il manifesto del bando 2024 di Toscanaincontemporanea

Le risorse complessive a disposizione, che ammontano a 350mila euro, saranno destinate a soggetti, sia pubblici che privati, con una solida e strutturata competenza nel campo delle arti visive contemporanee e una pluriennale esperienza nella gestione e nell’organizzazione di eventi di forte impatto sul pubblico per la crescita culturale della comunità e del territorio di riferimento.

Risorse saranno destinate a offrire nuove opportunità e favorire la crescita culturale e professionale di nuovi soggetti emergenti e delle nuove generazioni, relativamente all’ambito delle arti visive contemporanee.

Giani: un sostegno ai giovani e ai territori

“La Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani – attraverso il bando Toscanaincontemporanea 2024 intende finanziare sia quei soggetti che da anni, con competenza e serietà, si occupano di produzione nel campo delle arti visive contemporanee sul nostro territorio, i quali interagiscono con le comunità locali, contribuendone alla crescita e allo sviluppo culturale, ma anche le nuove generazioni e i soggetti emergenti, i quali possono offrire uno sguardo innovativo ed aprire a nuovi pubblici. Riguardo alle premialità – prosegue Giani – ci sembrava giusto provare a supportare maggiormente, nell’ambito del Bando, i giovani e quei territori duramente colpiti e penalizzati dalle alluvioni del 2023, affinché arrivino fondi non solo per ricostruire ma anche per far fiorire progettualità in ambito culturale, come nuova linfa per attivare la creatività sui territori”.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inviata per via telematica entro il 17 maggio alle ore 12. Per maggiori info: Toscanaincontemporanea e sito del progetto regionale Giovanisì.