Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Dal pulpito di Donatello alla Madonna di Pisano, Manetti: “Investire sulla promozione del Duomo di Prato”

Visita dell’assessora regionale alla Cultura per fare il punto sui prossimi appuntamenti e sulle strategie di attrazione turistica

/ Redazione
Opera Duomo

Il rientro a Prato della Madonna della Cintola di Giovanni Pisano, la valorizzazione artistica dei capolavori e la loro promozione turistica: sono alcuni dei temi trattati dall’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti che ha visitato il 29 luglio il Museo dell’Opera del Duomo di Prato, accompagnata dalla direttrice Veronica Bartoletti e dal vicario della Diocesi di Prato don Daniele Scaccini.

Un’occasione per approfondire il valore di uno dei luoghi più preziosi del patrimonio artistico toscano, custode di tesori come il Crocifisso dipinto su entrambe le facce attribuito a Botticelli e i capolavori di Filippino Lippi. Discorso a parte per il celebre pulpito di Donatello e Michelozzo: quest’anno ricorrono i sessant’anni dalla sua collocazione nel museo e l’ nniversario che sarà celebrato il 7 settembre, alla vigilia della festa della Sacra Cintola.

“Il Museo dell’Opera del Duomo è uno scrigno di tesori che merita di essere conosciuto molto di più – ha dichiarato l’assessora Cristina Manetti – È un patrimonio che appartiene non solo a Prato, ma all’intera Toscana, e che deve diventare sempre più un motore di attrazione culturale e turistica. Dobbiamo continuare a investire nella sua promozione, valorizzando anche strumenti come le card museali che consentono di visitare i principali musei cittadini e invitando, prima di tutto, gli stessi pratesi a riscoprire le meraviglie custodite nella loro città. Ogni visitatore in più significa un’opportunità di crescita per tutto il territorio, perché il turismo culturale genera conoscenza, economia e sviluppo.”

Il ritorno della Madonna della Cintola di Giovanni Pisano

Uno degli eventi più attesi nei prossimi mesi è il rientro a Prato della celebre Madonna della Cintola di Giovanni Pisano, attualmente sottoposta a un importante intervento di restauro condotto dall’Opificio delle Pietre Dure. Il restauro, promosso anche per approfondire nuovi aspetti storico-scientifici dell’opera, rappresenta un’occasione di grande rilievo per gli studi dedicati all’artista.

“Il ritorno della Madonna di Giovanni Pisano sarà un evento di straordinaria importanza artistica, scientifica e identitaria per Prato – ha aggiunto Manetti –. Parliamo di uno dei simboli più significativi della città, legato alla devozione della Sacra Cintola e alla sua storia. Attorno a questo capolavoro potrà svilupparsi un percorso di valorizzazione capace di coinvolgere cittadini, studiosi e visitatori, facendo del 2027 un anno speciale per la promozione culturale e turistica di Prato”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Giulia Rafanelli

Cento anni della FAP, il trenino che cambiò il volto della Montagna Pistoiese

A cent'anni dall'inaugurazione della Ferrovia Alto Pistoiese, la storica stazione di Limestre ospita una mostra fotografica dedicata al "trenino" che ha unito paesi, persone e imprese della Montagna Pistoiese restando nel cuore della comunità

Cultura / Elisabetta Vagaggini

I film girati in Toscana protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia 83

"Dio ride", di Giovanni Veronesi, sarà il film-evento di chiusura, il 12 settembre sera, della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2026. I film presentati al Lido sono stati girati in collaborazione con Toscana Film Commission, si sono avvalsi del cineporto Manifatture Digitali Cinema e del sostegno della Regione Toscana.

Cultura / Costanza Baldini

Festambiente torna in Maremma: cinque giorni di musica, ambiente e idee per un futuro sostenibile

Dal 5 al 9 agosto Rispescia ospita la 38ª edizione del festival nazionale di Legambiente con concerti gratuiti, incontri, laboratori e iniziative dedicate alla transizione ecologica per immaginare un mondo migliore

Cultura

Cento anni della FAP, una mostra racconta il trenino che cambiò la Montagna Pistoiese

Cultura

Festambiente 2026: cinque giorni di cultura e partecipazione per un futuro migliore

Cultura

A Lino Guanciale il Premio Mario Tobino. “Il manicomio fu l’alternativa al femminicidio di oggi”

Cultura

"Festa del Cinema di Mare", Giovanni Veronesi accende la kermesse a Castiglione della Pescaia

Cultura

La Firenze degli anni '80 protagonista della mostra "Florence Calling"

Cultura

A Volterra il carcere si apre al teatro: torna la Compagnia della Fortezza di Armando Punzo

I più popolari su intoscana

Musica / Costanza Baldini

Ricky Le Roy il pioniere della techno italiana: dagli anni d’oro dell’Imperiale ai dancefloor di oggi

Musica / Redazione

Serravalle Rock festeggia 10 anni alla Rocca di Castruccio: in esclusiva italiana i Virgin Orchestra

Viaggi / Clara D'Acunto

La Toscana rievoca il suo passato: le feste medievali che illuminano l’estate

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.