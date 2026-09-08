Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Dallo psicologo alle gite, Fondazione CR Firenze stanzia 750mila euro per le scuole

Al via la seconda edizione di “Percorsi di Benessere Scolastico”, con contributi da 20 a 35mila euro per  le secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Firenze, Arezzo e Grosseto

/ Redazione
Studenti

Quasi 2mila studenti si sono rivolti agli sportelli di ascolto e supporto psicologico, oltre 1.400 hanno ricevuto aiuto allo studio e 881 hanno beneficiato di contributi per le gite, libri e dispositivi concessi in comodato d’uso gratuito. Sono i numeri dei progetti realizzati da 30 scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Firenze grazie al bando “Benessere a scuola” di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, che nello scorso anno scolastico ha messo a disposizione 500mila euro.

Contributi per le scuole di Firenze, Arezzo e Grosseto

Ora Fondazione CR Firenze rinnova il proprio impegno per l’anno scolastico 2026/2027, portando a 750mila euro le risorse disponibili e prevedendo contributi da 20 a 35 mila euro per ciascun istituto partecipante. Il bando viene inoltre esteso alle scuole secondarie di secondo grado statali delle province di Arezzo e Grosseto.

Le scuole potranno candidare i propri progetti online in tre diversi momenti: entro il 30 settembre, il 30 novembre oppure il 30 gennaio 2027, così da poter intervenire nei tempi più adatti alle esigenze di ciascun istituto. Il contributo massimo varia in base alla popolazione studentesca: fino a 20mila euro per le scuole con meno di 1.000 studenti, fino a 26 mila euro per quelle con una popolazione compresa tra 1.000 e 1.500 studenti e fino a 35 mila euro per gli istituti con oltre 1.500 studenti, inclusa l’Azione PLUS.

“I risultati della prima edizione ci hanno confermato che le scuole riescono a tradurre i bisogni degli studenti in risposte concrete – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente di Fondazione CR Firenzeper questo abbiamo scelto di estendere il bando anche alle province di Arezzo e Grosseto: il benessere scolastico non è un tema che riguarda un solo territorio, ma un impegno che vogliamo condividere con un’area sempre più ampia. Parliamo di relazioni significative, di ambienti accoglienti nei quali ogni ragazzo possa sentirsi ascoltato e valorizzato, di una scuola capace di accompagnare ogni studente nel proprio percorso di crescita, favorendo l’espressione delle sue potenzialità e accogliendo le sue fragilità. Ma soprattutto parliamo di una scuola che contribuisca a generare valori condivisi, senso di responsabilità, partecipazione e fiducia”.

61 progetti realizzati nella prima edizione

La prima edizione ha permesso di realizzare complessivamente 61 progetti in 30 scuole, tra i quali numerosi sportelli con professionisti ed esperti. In particolare, è stata prevista la presenza dello psicologo, al quale si sono rivolti non soltanto gli studenti, ma anche i docenti, le famiglie e il personale scolastico. La maggior parte dei ragazzi ha chiesto aiuto per affrontare ansia, stress e difficoltà relazionali, ma anche problemi legati alla bassa autostima, ai conflitti familiari e al percorso scolastico. Tra gli istituti coinvolti, l’IIS Leonardo da Vinci ha attivato sportelli di ascolto psicologico e nutrizionale, mentre al Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino gli psicologi sono intervenuti anche nelle classi per prevenire, monitorare e gestire situazioni di bullismo.

Significative anche le azioni finalizzate a sostenere l’acquisto di materiali didattici e attrezzature. All’IIS Leonardo da Vinci, ad esempio, sono stati acquistati 245 dispositivi di protezione individuale, tra cui scarpe antinfortunistiche e guanti per le attività nei laboratori scolastici. Il Russell-Newton ha invece sostenuto la partecipazione alle gite scolastiche di 40 studenti provenienti da famiglie in difficoltà economica. All’ISIS Gobetti-Volta sono stati attivati corsi di alfabetizzazione per studenti stranieri, mentre all’IIS Virgilio sono state realizzate 120 ore di recupero rivolte a studenti con BES e DSA.

“I risultati della prima edizione, e voglio ringraziare ancora Fondazione CR Firenze per l’impegno, ci dicono soprattutto questo: dietro i numeri ci sono bisogni reali ai quali le scuole hanno saputo dare risposte concrete. Per questo considero particolarmente importante la scelta della Fondazione CR Firenze di rafforzare il proprio impegno e di estenderlo anche alle province di Arezzo e Grosseto. È un ulteriore passo nella costruzione di quella comunità educante nella quale scuola, famiglie, istituzioni e territorio condividono una responsabilità: non lasciare indietro nessuno” ha dichiarato Luciano Tagliaferri Direttore USR Toscana.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Viabilità: nuova variante SR71 a Cortona. Giani e Boni: "Risultato storico per Valdichiana aretina"

L'opera, finanziata dalla Regione con 20 milioni di euro, garantisce più sicurezza e meno inquinamento: presto partirà anche il secondo lotto

Attualità / Redazione

Piante di Toscana: al via la cabina di regia in Regione per lo sviluppo e la competitività del settore vivaistico

L’incontro segna l’avvio della fase operativa del percorso nato dal protocollo tra Regione e Associazione Vivaisti Italiani: formazione, internazionalizzazione e tutela fitosanitaria tra le priorità

Attualità / Redazione

Calcio: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

La Viola ha richiamato l'artefice della salvezza ottenuta lo scorso campionato: Vanoli ha firmato fino al 2028 e ieri ha diretto il primo allenamento

Attualità

Treni, un progressivo ritorno alla normalità per la Borgo-Pontassieve e le Faentina

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

Attualità

Camaiore Estate, il sindaco Pierucci: "Il 6 agosto premio speciale per Carlo Conti"

Attualità

7,5 milioni dalla Regione Toscana per la tutela della costa di Marina di Pisa

Attualità

Variante di Staggia Senese, inaugurato il secondo lotto

Attualità

Lavoro, dalla Regione un nuovo piano di interventi: giovani, formazione e crisi aziendali

I più popolari su intoscana

Cultura / Giulia Rafanelli

Un’estate di eventi per l’edizione 2026 di Scandicci Open City

Salute / Redazione

Sanità, eccezionale intervento a Siena: eseguito un trapianto combinato cuore e rene

Salute / Redazione

Trapianti, la Toscana è seconda in Italia per donazioni: il 2025 è l’anno dei record

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.