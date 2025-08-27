Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Diritto allo studio, dalla Regione 800mila euro per progetti di orientamento verso l’Università

I progetti, di durata fra i 24 ed i 36 mesi, saranno gestiti da partenariati fra Università e agenzie formative accreditate e dovranno prevedere l’integrazione di più interventi

/ Redazione
- © ESB Professional

La Giunta regionale ha disposto il finanziamento di 749.049 euro dal Fondo Sociale Europeo+ 2021/27 (annualità 2025, 2026 e 2027), per nuovi progetti di orientamento universitario, destinati a studentesse e studenti delle classi III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado e interventi formativi rivolti ai docenti ed alle docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

“L’obiettivo – spiegano il presidente della Regione Toscana e l’assessora con delega a istruzione, formazione professionale, lavoro, Università e ricerca- è investire sull’orientamento, fondamentale per promuovere scelte informate e consapevoli da parte di studentesse e studenti, contrastando il fenomeno dell’abbandono del percorso di studio e destrutturando stereotipi e pregiudizi che possono condizionare le scelte. Lo scopo è quello di favorire la piena realizzazione di ragazze e ragazzi e anche il loro successivo ingresso nel mondo del lavoro, ponendo particolare attenzione alle realtà dove è minore la prosecuzione degli studi dopo la scuola secondaria di secondo grado.”

Tra gli obiettivi anche quello di favorire sviluppo e innovazione nell’ambito del sistema socio-economico toscano, con particolare attenzione agli indirizzi della Smart Specialization Regionale, della strategia industria 4.0 e più in generale ai mutamenti del sistema produttivo regionale legati ai processi di transizione digitale ed ecologica.

L’avviso, demandato all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), intende favorire il conseguimento dei titoli di studio terziari nei tempi previsti, ampliando la platea delle giovani e dei giovani coinvolte/i; migliorare l’occupabilità di chi intraprende studi universitari e favorire una governance del sistema delle Università con un miglior raccordo fra gli attori dell’alta formazione, della scuola e del sistema produttivo toscano.

I progetti, di durata fra i 24 ed i 36 mesi, saranno gestiti da partenariati fra Università e agenzie formative accreditate e dovranno prevedere l’integrazione di più interventi: dai percorsi di orientamento per le classi III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado, alla realizzazione di misure formative per docenti, fino all’organizzazione di eventi pubblici sul territorio regionale.

L’attuazione dei progetti sarà affiancata e supportata da una Cabina di regia costituita da rappresentanti della Regione e dai referenti del soggetto attuatore dei progetti che verranno finanziati.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Grazie al nuovo accordo della Regione la rete delle Scuole che promuovono la salute sale a 223

Alla firma dell’accordo hanno partecipato, oltre alla Regione e all’USR Toscana, le tre Aziende USL, le Università di Firenze, Pisa e Siena, l’INAIL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Attualità / Redazione

Innovazione: altri 5 milioni di euro dalla Regione per il bando a sostegno delle startup

Ai 2,8 milioni già stanziati per il bando dedicato alle start up innovative se ne aggiungono altri 5, portando così il totale a 7,8 milioni di euro

Attualità / Redazione

A Vallombrosa la Regione presenta il "Manifesto per la Toscana accessibile"

Appuntamento venerdì 29 agosto con il presidente Eugenio Giani e l’assessora Serena Spinelli. Il progetto raccoglie l’esperienza toscana offrendo linee guida per favorire l'abbattimento delle barriere in tutti gli spazi naturalistici, culturali e sociali

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

Attualità

Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a marzo 2026

Attualità

Dai risparmi del Consiglio regionale, fondi a 117 comuni e 74 associazioni

Attualità

ITS Academy, il ponte tra formazione tecnica e occupazione di qualità

Attualità

Emergenze, nasce il protocollo Toscana–Baker Hughes per tutelare lavoratori e territorio

Attualità

Trenitalia, consegnato il 70esimo treno per la Toscana

I più popolari su intoscana

Ambiente / Clara D'Acunto

Il falco pescatore sceglie ancora la Toscana: nascono otto esemplari in Maremma

Ambiente / Redazione

Rifiorisce la posidonia oceanica nei fondali dell’isola del Giglio

Enogastronomia / Raffaella Galamini

La vita del gelatiere Sergio Dondoli raccontata in un docufilm

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.