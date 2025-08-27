Diritto allo studio, dalla Regione 800mila euro per progetti di orientamento verso l’Università

- © ESB Professional

La Giunta regionale ha disposto il finanziamento di 749.049 euro dal Fondo Sociale Europeo+ 2021/27 (annualità 2025, 2026 e 2027), per nuovi progetti di orientamento universitario, destinati a studentesse e studenti delle classi III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado e interventi formativi rivolti ai docenti ed alle docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

“L’obiettivo – spiegano il presidente della Regione Toscana e l’assessora con delega a istruzione, formazione professionale, lavoro, Università e ricerca- è investire sull’orientamento, fondamentale per promuovere scelte informate e consapevoli da parte di studentesse e studenti, contrastando il fenomeno dell’abbandono del percorso di studio e destrutturando stereotipi e pregiudizi che possono condizionare le scelte. Lo scopo è quello di favorire la piena realizzazione di ragazze e ragazzi e anche il loro successivo ingresso nel mondo del lavoro, ponendo particolare attenzione alle realtà dove è minore la prosecuzione degli studi dopo la scuola secondaria di secondo grado.”

Tra gli obiettivi anche quello di favorire sviluppo e innovazione nell’ambito del sistema socio-economico toscano, con particolare attenzione agli indirizzi della Smart Specialization Regionale, della strategia industria 4.0 e più in generale ai mutamenti del sistema produttivo regionale legati ai processi di transizione digitale ed ecologica.

L’avviso, demandato all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), intende favorire il conseguimento dei titoli di studio terziari nei tempi previsti, ampliando la platea delle giovani e dei giovani coinvolte/i; migliorare l’occupabilità di chi intraprende studi universitari e favorire una governance del sistema delle Università con un miglior raccordo fra gli attori dell’alta formazione, della scuola e del sistema produttivo toscano.

I progetti, di durata fra i 24 ed i 36 mesi, saranno gestiti da partenariati fra Università e agenzie formative accreditate e dovranno prevedere l’integrazione di più interventi: dai percorsi di orientamento per le classi III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado, alla realizzazione di misure formative per docenti, fino all’organizzazione di eventi pubblici sul territorio regionale.

L’attuazione dei progetti sarà affiancata e supportata da una Cabina di regia costituita da rappresentanti della Regione e dai referenti del soggetto attuatore dei progetti che verranno finanziati.