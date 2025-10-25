Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Edilizia pubblica: dalla Regione 1 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche

Sono 19 gli interventi finanziati dal bando regionale che miglioreranno l’accessibilità degli alloggi Erp

/ Redazione
Alloggi Erp a Pistoia

Un milione di euro per abbattere le barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica: a stanziarli è il bando della Regione Toscana, che in questi giorni è arrivato alla conclusione del suo iter con l’approvazione della graduatoria dei progetti presentati dai Comuni.

19 interventi finanziati per l’accessibilità

Sono diciannove gli interventi ammessi al finanziamento: alcuni serviranno a migliorare l’accessibilità dall’esterno (rampe di accesso, aree esterne comuni) altri all’interno dell’edificio (montascale o ascensore), eliminando gli ostacoli che impediscano l’autonomia delle persone con disabilità o con problemi di mobilità.

“È una risposta significativa – hanno evidenziato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelliperché migliorerà la qualità della vita di tutte le persone che vivono in questi immobili. Allo stesso tempo, il notevole interessamento e le tante domande ricevute da parte dei comuni toscani ci invitano a proseguire su questa strada e a cercare strumenti per individuare ulteriori risorse”.

“Dietro ognuno dei progetti presentati – ha aggiunto Spinelli – c’è una richiesta pressante: sia per i casi di disabilità, sia per l’invecchiamento complessivo della popolazione molti edifici richiedono interventi per favorire l’accessibilità e l’inclusione. Su questo come Regione siamo impegnati, insieme agli enti locali, per fare ogni sforzo possibile verso l’abbattimento delle barriere e rispondere a queste esigenze. Accessibilità ed autonomia sono aspetti decisivi per la qualità di vita delle persone e sono anche una priorità nelle nostre politiche sociali”.

I progetti finanziati sono quelli presentati dai seguenti comuni: Terranuova Bracciolini, Capannoli, Casciana Terme Lari, Montecatini Val di Cecina, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Barberino Tavarnelle, Pomarance, Volterra, Gaiole in Chianti, Castiglione della Pescaia, Pieve a Nievole, Calcinaia, Cascina, San Giuliano Terme, Fucecchio, Montespertoli, Castelfranco di Sotto, Borgo San Lorenzo.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

140 treni straordinari per raggiungere "Lucca Comics and Games"

Sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca oltre 400mila i posti offerti per la manifestazione in programma dal 29 ottobre al 2 novembre

Attualità / Chiara Bianchini

Ciclismo su pista, Vittoria Guazzini è oro mondiale nell’inseguimento a squadre

A Santiago del Cile le azzurre tornano sul tetto del mondo tre anni dopo il primo storico trionfo. La toscana di Poggio a Caiano tra le protagoniste di una finale emozionante contro la Germania

Attualità / Redazione

Regione Toscana e ANCI insieme contro lo spopolamento della montagna: rinnovato l'accordo

L’intesa prevede un contributo totale di 115.500 euro per azioni e progetti dedicati alla montagna toscana, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e promuovere la vitalità economica e sociale dei territori più fragili

Attualità

Giani: "Consiglio regionale in tempi brevi per approvare il bilancio"

Attualità

Dalla Serie A1 al Mondiale per Club: al via la stagione della Savino Del Bene Volley

Attualità

Partecipazione record alla giornata della Protezione Civile a Sesto Fiorentino

Attualità

Treni, operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

I più popolari su intoscana

Cultura / Costanza Baldini

A Luca Guadagnino il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2025

Musica / Redazione

Il Rock Contest è pronto a partire: ecco i 30 progetti musicali in gara scelti tra più di 600

Enogastronomia / Raffaella Galamini

Benvenuto Brunello, appuntamento a Montalcino con le nuove annate

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.