Esodo estivo, weekend da bollino nero sulle strade, in Toscana piano speciale contro il caldo

traffico

Scatta il primo grande weekend dell’esodo estivo e sulle strade italiane è attesa un’ondata di traffico da record.

Tra venerdì e domenica sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti lungo la rete stradale e autostradale gestita da Anas, con la mattinata di sabato contrassegnata dal bollino nero, massimo livello di criticità per la circolazione, mentre i pomeriggi di venerdì, sabato e domenica saranno da bollino rosso.

Per agevolare gli spostamenti verso le principali località di vacanza, Anas ha sospeso o chiuso fino al 7 settembre 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attualmente attivi, e ha rafforzato il presidio della rete nazionale con l’impiego di circa 2.500 tra tecnici e personale operativo, affiancati dagli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala Situazioni nazionale.

Le direttrici più interessate dall’aumento dei flussi saranno l’Autostrada del Mediterraneo A2, la statale 1 Aurelia, la statale 16 Adriatica, l’itinerario E45 e, nel Lazio, la Pontina e l’Appia, oltre alle principali arterie che conducono verso le località balneari e montane del Paese.

Per favorire la fluidità del traffico sarà inoltre in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare con attenzione il viaggio, verificando prima della partenza le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo.

L’appello è a mantenere sempre alta l’attenzione alla guida, rispettando i limiti di velocità, la distanza di sicurezza e prevedendo soste frequenti durante i tragitti più lunghi.

In Toscana piano straordinario per traffico e caldo

Anche la Toscana si prepara ad affrontare il fine settimana più intenso dell’estate con un dispositivo speciale messo a punto dal Comitato operativo viabilità, riunito in Prefettura a Firenze per coordinare le attività di prevenzione lungo le principali arterie regionali.

Tra le novità di quest’anno particolare attenzione è stata riservata alle elevate temperature. In collaborazione con Autostrade per l’Italia sono stati predisposti punti di stoccaggio dell’acqua e celle frigorifere aggiuntive, da utilizzare per assistere gli automobilisti in caso di lunghe code o situazioni di emergenza provocate dal caldo.

Sul fronte della sicurezza è stato deciso un significativo potenziamento dei servizi della Polizia Stradale lungo le autostrade A1 e A11, mentre resteranno attivi i controlli contro la guida pericolosa.

Tutti gli enti coinvolti garantiranno la piena operatività ventiquattr’ore su ventiquattro, con un rafforzamento del personale e dei mezzi di soccorso e con la rimozione, dove possibile, dei cantieri mobili nei giorni di maggiore afflusso.

È stato inoltre confermato il piano operativo che disciplina gli interventi in caso di incidenti, incendi, ondate di calore e congestione della circolazione, prevedendo percorsi alternativi, assistenza agli utenti e il presidio dei caselli autostradali.

Il dispositivo interesserà in particolare il reticolo autostradale toscano, la Firenze-Pisa-Livorno e l’Autopalio Firenze-Siena, con il coinvolgimento di Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Anas Toscana, Autostrade per l’Italia, Città Metropolitana di Firenze, Azienda sanitaria e amministrazioni comunali.

L’obiettivo è garantire la massima sicurezza in quello che si preannuncia come il weekend più intenso dell’estate, caratterizzato da un elevato numero di spostamenti e dalle alte temperature che stanno interessando gran parte della penisola.